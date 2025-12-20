हार्दिक पांड्या ने डबल धमाके से ध्वस्त किया युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने ऐसा करने वाले पहले भारतीय
हार्दिक पांड्या ने अपने स्पेशल डबल धमाके से युवराज सिंह का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। वे भारत के लिए 4 बार एक ही मैच में अर्धशतक और कम से कम एक विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। युवराज अभी तक नंबर वन थे।
टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में डबल धमाल मचाया। इसी के साथ उन्होंने भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। शुक्रवार 19 दिसंबर को हार्दिक पांड्या न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी थोड़ा बहुत चमके और एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम करने में सफल हो गए।
दाएं हाथ के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने चौथी बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मैच में 50 से ज्यादा रन और एक या इससे ज्यादा विकेट लिया। इस तरह वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए, क्योंकि अब तक युवराज सिंह लिस्ट में सबसे ऊपर थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज युवराज सिंह ने 3 बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 50 या इससे ज्यादा रन और एक या इससे ज्यादा विकेट का डबल्स हासिल किया हुआ है। युवराज सिंह रिटायरमेंट के कई सालों बाद तक इस रिकॉर्ड को अपने नाम किए हुए थे। खास बात ये है कि इस लिस्ट में विराट कोहली जैसे खिलाड़ी का भी नाम शामिल है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने 2 बार टीम इंडिया के लिए इस उपलब्धि को अपने नाम किया हुआ है। हालांकि, ये बहुत पहले की बात थी, जब अक्सर विराट कोहली गेंदबाजी किया करते थे। अब तो वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। वहीं, लिस्ट में चौथे नंबर पर एक और ऑलराउंडर शिवम दुबे हैं। शिवम दुबे ने भी दो बार इस खास डबल्स को अपने नाम किया हुआ है।
ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पहले तो 25 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 63 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 252 का था। इसी पारी की बदौलत भारत आसानी से 220 के पार पहुंच गया, जो 200 के करीब जाता दिख रहा था। वहीं, गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन एक विकेट उन्होंने अपने नाम किया। 3 ओवर में हार्दिक पांड्या ने 41 रन लुटाए, लेकिन खतरनाक दिख रहे डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट लिया। वॉशिंगटन सुंदर के हाथों पांड्या ने ब्रेविस को कैच आउट कराया था।