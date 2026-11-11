आईपीएल ट्रेड में छाया हार्दिक पांड्या का नाम, पंजाब किंग्स के अलावा इन फ्रेंचाइजियों ने भी दिखाई थी दिलचस्पी
मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हुई ट्रेड डील के होने के बाद अब हार्दिक पांड्या पंजाब के लिए खेलेंगे, जबकि अर्शदीप मुंबई की जर्सी में नजर आएंगे। हालांकि ऑलराउंडर के लिए अन्य टीमों ने भी दिलचस्पी दिखाई थी।
आईपीएल 2027 में हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग की हाई प्रोफाइल अदला बदली में ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या 18 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर पंजाब किंग्स से जुड़ गए हैं जबकि मुंबई इंडियंस ने उनकी जगह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में लिया है। हार्दिक 2024 में मुंबई इंडियंस से जुड़ थे और लगातार तीन सीजन तक टीम की कप्तानी की लेकिन उनके नेतृत्व में फ्रेंचाइजी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब किंग्स के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी हार्दिक को टीम में शामिल करने के लिए काफी प्रयास किया था।
कोलकाता-राजस्थान और चेन्नई भी थी रेस में
रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पंड्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने को लेकर खुश हैं। उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर आगामी सत्र में भी पंजाब किंग्स के कप्तान बने रहेंगे। हार्दिक के कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ने की भी अटकलें थी, हालांकि दोनों फ्रेंचाइजी के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसके अलावा राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी ऑलराउंडर के लिए दिलचस्पी दिखाई थी। रोहित को 2027 सत्र में फिर मुंबई का कप्तान बनाया जायेगा।
मुंबई और गुजरात के रहे कप्तान
इस ट्रेड के साथ मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक का दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया। हार्दिक 2024 सत्र में मुंबई इंडियंस में लौटे थे और उन्हें लंबे समय तक टीम की कप्तानी करने वाले रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया गया था। हालांकि हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का सफर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पांच बार की चैंपियन टीम हार्दिक के नेतृत्व संभालने के बाद तीन सत्र में से दो बार प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही। वह पहली बार 2015 में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और तब उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के साथ चार खिताब जीते थे। इस 33 वर्षीय खिलाड़ी ने टीम को 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुंबई की टीम के साथ सात सत्र बिताने के बाद हार्दिक 2022 में 15 करोड़ रुपये की फीस पर गुजरात टाइटन्स में शामिल हो गए और उन्होंने फ्रेंचाइजी को अपने पहले ही सत्र में खिताब दिलाया। गुजरात की टीम 2023 में फाइनल तक भी पहुंची थी।बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को टीम में बनाये रखने (रिटेंशन) की तारीख बढाकर 17 नवंबर कर दी है।
मुंबई इंडियंस ने आगामी सीजन से पहले गेंदबाजी कोच लसित मलिंगा और पारस म्हाम्ब्रे के साथ-साथ फ़ील्डिंग कोच कार्ल हॉपकिन्सन से भी अपना नाता तोड़ लिया था। रॉबिन उथप्पा को आईपीएल 2027 से पहले टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। इसी के साथ एम आई ने मिचेल मैकलेनघन को गेंदबाजी कोच, टी दिलीप को क्षेत्ररक्षक कोच और धवल कुलकर्णी को डेवलपमेंट गेंदबाजी कोच भी नियुक्त किया है। मुंबई ने ये बदलाव पिछले सप्ताह पोलार्ड को महेला जयवर्धने की जगह मुख्य कोच बनाए जाने के बाद हुए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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