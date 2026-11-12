हार्दिक-अर्शदीप से लेकर ऋषभ पंत तक, IPL 2027 ऑक्शन से पहले हुई इन खिलाड़ियों की अदला-बदली

IPL 2027 मिन ऑक्शन से पहले अभी तक कुल 4 ट्रेड हुई है, जिसमें दो बड़ी ट्रेड शामिल है। हार्दिक पांड्या पंजाब गए तो अर्शदीप मुंबई की टीम में शामिल हुए। वहीं ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के बीच भी ट्रेड हुई।

IPL 2027 का मिनी ऑक्शन दिसंबर में गोवा में होने वाला है। इसे पहले खिलाड़ियों की ट्रेडिंग यानी अदला-बदली का सिलसिला जारी है। ताजा ट्रेड मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हुई है, जिन्होंने हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों की अदला बदली की है। IPL 2027 की ट्रेडिंग विंडो ऑक्शन से एक हफ्ते पहले तक ओपन रहेगी। 16 दिसंबर को आईपीएल 2027 का मिनी ऑक्शन होना है, इससे पहले सभी टीमों को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी है। आइए इससे पहले उन खिलाड़ियों की लिस्ट पर नजर डालते हैं जिनका ट्रेड अभी तक हुआ है।

अर्शदीप सिंह: पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस – 18 करोड़ रुपये (कीमत में कोई बदलाव नहीं)।

मौजूदा आईपीएल सत्र का यह अब तक का सबसे चर्चित ट्रेड माना जा रहा है। इस सौदे में अर्शदीप सिंह की ट्रेड फीस 18 करोड़ रुपये पर बरकरार रही, जबकि हार्दिक पंड्या की कीमत मुंबई इंडियंस में उनकी पिछली रिटेंशन फीस 16.35 करोड़ रुपये से बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो गई। यानी हार्दिक को 1.65 करोड़ रुपये का फायदा हुआ।

न्यूजीलैंड

ऋषभ पंत: लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स – 15 करोड़ रुपये (पिछली कीमत 27 करोड़ रुपये)।

कुलदीप यादव: दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स – 13.25 करोड़ रुपये (कीमत में कोई बदलाव नहीं)।

ऋषभ पंत आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हुए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछली नीलामी में उन्हें 27 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर खरीदा था। हालांकि, दो निराशाजनक सत्र के बाद पंत अब कम कीमत पर अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स में लौट आए हैं। उनकी कीमत में सीधे 12 करोड़ रुपये की गिरावट आई है।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह फायदे का सौदा साबित हो सकता है क्योंकि टीम को अपने पुराने स्टार खिलाड़ी की वापसी महज 15 करोड़ रुपये में मिली है। वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अनुभवी लेग स्पिनर कुलदीप यादव को उनकी पुरानी रिटेंशन कीमत 13.25 करोड़ रुपये में हासिल कर अच्छा कदम उठाया है।

जीशान अंसारी: सनराइजर्स हैदराबाद से दिल्ली कैपिटल्स – 40 लाख रुपये (कीमत में कोई बदलाव नहीं)।

यह अपेक्षाकृत कम चर्चा वाला, लेकिन दिलचस्प ट्रेड है। कभी आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से सनसनी मचाने वाले टी. नटराजन की ट्रेड कीमत में अच्छी-खासी गिरावट आई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें पांच करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स ने पिछली नीलामी में नटराजन को 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन चोटों के कारण उनका प्रदर्शन और उपयोगिता प्रभावित हुई।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए जीशान अंसारी को टीम में शामिल करना एक रणनीतिक फैसला है। कुलदीप यादव के लखनऊ जाने के बाद टीम को एक अच्छे लेग स्पिनर की जरूरत थी। पिछले सत्र में हैदराबाद के घरेलू मैदान उप्पल पर अंसारी को ज्यादा मौके नहीं मिले थे। ऐसे में उनकी कीमत भी नीलामी की आधार कीमत यानी 40 लाख रुपये ही रखी गई।

दो खिलाड़ियों की अदला-बदली: चेन्नई और हैदराबाद के बीच चार खिलाड़ियों की अदला-बदली

इस ट्रेड में दोनों टीमों ने दो-दो खिलाड़ियों की अदला-बदली की है।

लियाम लिविंगस्टोन: सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स – छह करोड़ रुपये (पिछली कीमत 13 करोड़ रुपये)।

जैक एडवर्ड्स: सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स – तीन करोड़ रुपये (कीमत में कोई बदलाव नहीं)।

खलील अहमद: चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद – 4.8 करोड़ रुपये (कीमत में कोई बदलाव नहीं)।

नाथन एलिस: चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद – दो करोड़ रुपये (कीमत में कोई बदलाव नहीं)।

चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ यह 'डबल ट्रेड' अब तक के सबसे दिलचस्प सौदों में से एक है। दोनों टीमों ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर दांव लगाया है, जिनका प्रदर्शन अब तक औसत स्तर का रहा है, लेकिन उनमें बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता मौजूद है।

लियाम लिविंगस्टोन पिछले सत्र में सनराइजर्स हैदराबाद की एकादश में चार विदेशी खिलाड़ियों की जगह बनाने में नाकाम रहे थे। 13 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत पर खरीदे जाने के बावजूद उन्हें सिर्फ दो मैच खेलने का मौका मिला। यही वजह रही कि उन्हें अब छह करोड़ रुपये में चेन्नई के हवाले कर दिया गया। यानी हैदराबाद को उनकी पिछली खरीद कीमत के मुकाबले सात करोड़ रुपये कम मिले।

चेन्नई के धीमी पिच वाले चेपॉक मैदान पर लिविंगस्टोन कितने उपयोगी साबित होंगे, यह देखना दिलचस्प होगा।

जैक एडवर्ड्स की बात करें तो आईपीएल में उनकी क्षमता और प्रदर्शन को लेकर अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में उनके प्रदर्शन पर नजर रखनी होगी।

दूसरी ओर, खलील अहमद के लिए चेन्नई का साथ छोड़कर हैदराबाद जाना एक नया अनुभव होगा। उप्पल के बल्लेबाजी के अनुकूल मैदान पर पिछले सत्र में सिर्फ सात मैच खेलने का अनुभव उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है।