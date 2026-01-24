Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Hardik Pandya angry at Murali Kartik shows finger Ahead of IND vs NZ 2n T20I Video Goes Viral
IND vs NZ: मुरली कार्तिक पर भड़के हार्दिक पांड्या, उंगली भी दिखाई; वीडियो हुआ वायरल

IND vs NZ: मुरली कार्तिक पर भड़के हार्दिक पांड्या, उंगली भी दिखाई; वीडियो हुआ वायरल

संक्षेप:

Hardik Pandya Viral Video: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मैच से पहले हार्दिक पांड्या और मुरली कार्तिक के बीच तीखी बातचीत हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

Jan 24, 2026 11:37 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त कायम कर ली है। भारत ने दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को सात विकेट से रौंदा। भारत ने शुक्रवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में 209 रनों का टारगेट 15.2 ओवर में आसानी से चेज किया। भारत की जीत के साथ-साथ स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के एक वीडियो की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। हार्दिक मैच से पहले पूर्व भारतीय स्पिनर और प्रेजेंटर मुरली कार्तिक पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने एक बार कार्तिक को उंगली भी दिखाई। उनका वीडियो वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वीडियो में देखा जा सकता है कि हार्दिक जब मैच से पहले ग्राउंड में आए तो कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। हालांकि, हार्दिक किसी बात से साफ तौर पर नाखुश थे और उन्होंने मुरली से कुछ कहा। दोनों में तीखी बातचीत हुई। ऐसा लगा कि पूर्व स्पिनर अपनी सफाई में कुछ कहा लेकिन हार्दिक लगातार बोलते हुए नाराज थे। दोनों के बीच क्या हुआ? फिलहाल इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन यह घटना मैच के दौरान और बाद में फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर लिखा, ''हार्दिक आखिर क्यों भड़के हुए थे?'' दूसरे ने कहा, ''हार्दिक साफ तौर पर नाखुश थे। वह विकेट लेने के बाद भी गुस्से में थे।''

ये भी पढ़ें:भारत ने तोड़ा पाकिस्तान का हैरतअंगेज रिकॉर्ड, इस मामले में नंबर-1 बन गई टीम

देखें वीडियो…

ये भी पढ़ें:T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा बार 20+ रन, सूर्यकुमार ने युवराज को पछाड़ा

हार्दिक का दूसरे टी20 में प्रदर्शन अच्छा रहा। पहले टी20 में 16 गेंदों में 25 रन बनाने वाले ऑलराउंडर को बैटिंग का मौका नहीं मिला। उन्होंने तीन ओवर डाले और 25 रन खर्च करते हुए एक शिकार किया। हार्दिक ने मार्क चैपमैन (10) का अहम विकेट लिया। न्यूजीलैंड ने 208/6 रन बनाए। जवाब में कप्तान सूर्यकुमार यादव (नाबाद 82) और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ ईशान किशन (76) की आक्रामक पारियों के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को रिकॉर्ड 28 गेंद बाकी रहते हराया। भारत ने इसके साथ ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में लक्ष्य का सफलता से सबसे बड़े स्कोर के पीछा करने के अपने रिकॉर्ड की बराबरी की। टीम ने इससे पहले 2023 में विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लक्ष्य का पीछा करते हुए 209 रन बनाए थे।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Hardik Pandya India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |