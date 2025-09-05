रेडी टू टॉस...हेयरस्टाइल बदलते ही सूर्यकुमार खेलने के लिए हुए उतावले, हार्दिक पांड्या ने बदला लुक

भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आगामी एशिया कप से पहले नया हेयरस्टाइल करवाया है। भारतीय टीम गुरुवार को एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंची है।

भारतीय टीम एशिया कप के लिए दुबई पहुंच गई है। भारत का पहला मुकाबला यूएई से होगा, जिसके लिए भारतीय टीम तैयारी शुरू करने वाली है। भारत के स्टार ऑलराउंडर भी गुरुवार की शाम को दुबई पहुंचे हैं। हार्दिक पांड्या करीब सात महीने बाद टी20 फॉर्मेट में भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। वह इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे थे। एशिया कप टूर्नामेंट से पहले हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव का नया लुक चर्चा में हैं। फैंस को हार्दिक का नया हेयरस्टाइल काफी अलग लग रहा है।

भारत के अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लगातार अपने लुक को बदलते रहते हैं और इस बार उनके लुक ने सबका ध्यान खींचा है। हार्दिक पांड्या ने अपने नए हेयरकट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''न्यू मी।'' भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपना हेयरस्टाइल बदला है। उन्होंने अपने स्टाइलिस्ट से कहा, ''मुझे आगामी टूर्नामेंट के लिए अच्छा लुक दो।'' सूर्यकुमार यादव ने हेयरकट होने के बाद कहा, ‘’रेडी टू टॉस।'' उनके इस कमेंट को लेकर फैंस ने भी मजेदार कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘’एशिया कप रेडी।''

सूर्यकुमार एशिया कप में 15 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे जबकि टेस्ट कप्तान शुभमन गिल उनके उप कप्तान होंगे। एशिया कप के सभी मैच दो स्थान दुबई और अबुधाबी में आयोजित किए जाएंगे। यह महाद्वीपीय टूर्नामेंट नौ से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। टी20 प्रारूप के इस टूर्नामेंट का 2016 में पहला संस्करण जीतने वाली भारतीय टीम को ग्रुप ए में पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, ओमान और मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के साथ रखा गया है। ग्रुप बी में श्रीलंका, हांगकांग, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं।