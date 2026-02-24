होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे कोई मैल्कम मार्शल थोड़े हैं...शोएब अख्तर बोले- ये तो होना ही था

Feb 24, 2026 12:13 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' ने हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को डेथ ओवर्स और महत्वपूर्ण मौकों पर गेंद थमाने की आलोचना करते हुए कहा कि ये कोई मैल्कम मार्शल थोड़े हैं। वेस्टइंडीज के मार्शल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में होती थी।

हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे कोई मैल्कम मार्शल थोड़े हैं...शोएब अख्तर बोले- ये तो होना ही था

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार के लिए भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस हार से ये सामने आ गया कि इंडिया की बोलिंग यूनिट कितनी नाजुक है, खासकर मजबूत बैटिंग लाइनअप वाली टीमों के खिलाफ। अख्तर ने भारत को सुझाव दिया कि वह कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में रखे क्योंकि वह मैच विनर हैं। 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' ने हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को डेथ ओवर्स और महत्वपूर्ण मौकों पर गेंद थमाने की आलोचना करते हुए कहा कि ये कोई मैल्कम मार्शल थोड़े हैं। वेस्टइंडीज के मार्शल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में होती थी।

टैपमैड पर शोएब अख्तर ने सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के हाथों भारत की हार का पोस्टमार्टम करते हुए हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे पर खूब बरसे। दोनों ने मिलकर 6 ओवर में 67 रन दिए थे और सिर्फ 1 विकेट हासिल किए थे। अख्तर ने कहा कि दोनों में गति की कमी है और वे गेंदबाजों में डर पैदा नहीं कर सकते। उन्होंने डेथ ओवर्स में उन्हें गेंदबाजी थमाने को भारत की रणनीतिक गलती करार दिया।

ये भी पढ़ें:जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया की क्या हो रणनीति ताकि सेमीफाइनल की उम्मीद रहे जिंदा?

शोएब अख्तर ने कहा, 'हार्दिक और शिवम दुबे करीब 120 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वे मैल्कम मार्शल हैं जो दक्षिण अफ्रीका जैसी बैटिंग लाइन अप में खौफ भर दें। अगर आप उन्हें डेथ ओवर्स में लगाएंगे तो प्रोटीज की तरफ से इस तरह का काउंटरअटैक तो होना ही था।'

शोएब अख्तर ने टी20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के महंगे होने का भी खास जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती अपनी नियमित गति से धीमे थे और बल्लेबाजों ने उन्हें दंडित किया।

ये भी पढ़ें:इंडिया को दक्षिण अफ्रीका से मिली हार बन सकती है वरदान, बशर्ते…मांजरेकर का मंत्र

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, 'भारतीय गेंदबाजी का पर्दाफाश हो चुका है। अगर आप वरुण को देखें तो उनकी ताकत 97-98 किमी प्रतिघंटा की गेंद है लेकिन वह 94 पर अटक गए थे। और जब वह आक्रमण पर आए तब उन्हें डेवाल्ड ब्रेविस ने नो-लुक सिक्स जड़ दिया।'

शोएब अख्तर ने कुलदीप यादव को टीम में लेने की वकातल करते हुए कहा कि वह अहम मौकों पर विकेट लेते हैं। उन्होंने कहा, ‘यहां मिसिंग लिंक कुलदीप यादव हैं। वह ऐसे गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजों को हवा में चकमा देते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट चटकाते हैं। वह तो स्थापित मैच-विनर हैं।’

ये भी पढ़ें:भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के हैं ये 3 सिनेरियो, आप भी जानिए हर एक समीकरण

दक्षिण अफ्रीका से सुपर 8 में हार के बाद भारत के लिए टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल का रास्ता कठिन हो गया है। अब उसे जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को न सिर्फ हराना होगा बल्कि बड़े अंतर से हराना होगा।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 Shoaib Akhtar
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।