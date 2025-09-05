Hardik Pandya and Krunal help financially nearly Rs 70 80 lakh and support Sister Wedding Reveals coach Jitendra Singh कोच जितेंद्र के लिए हार्दिक-क्रुणाल ने खोल दी तिजोरी, बहन की शादियों में मदद के बाद दिए इतने लाख, Cricket Hindi News - Hindustan
कोच जितेंद्र के लिए हार्दिक-क्रुणाल ने खोल दी तिजोरी, बहन की शादियों में मदद के बाद दिए इतने लाख

हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या के कोच जितेंद्र सिंह ने खुलासा किया है कि दोनों खिलाड़ियों ने उनकी आर्थिक रूप से काफी मदद की। बहन की शादियों में मदद करने के अलावा उन्होंने अब तक 70-80 लाख रुपये दिए हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 08:04 PM
हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या के कोच जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को टीचर्स डे के मौके पर बताया कि भारतीय ऑलराउंडर्स उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और अब तक सपोर्ट करते हैं। जितेंद्र ने खुलासा किया कि पांड्या बंधुओं ने उन्हें करीब 70-80 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी है। कोच ने बताया कि उनकी बहन की शादियों में हार्दिक-क्रुणाल ने काफी मदद की। इससे पहले 10 साल पहले भी जब हार्दिक पहली बार भारतीय टीम के लिए खेले तो, उन्होंने कोच को कार खरीद कर दी थी।

भारत के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या काफी महंगी चीजें खरीदने के लिए जाने जाते हैं। फील्ड पर अपने दमदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने ऑफ फील्ड कोच की मदद करके लोगों का दिल जीता। जितेंद्र सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान कहा, ''हार्दिक और क्रुणाल ने सुनिश्चित किया कि 2018 में मेरी बहन की शादी बढ़िया से हो। उन्होंने पैसे दिए। मेरी दूसरी बहन की शादी के दौरान फरवरी 2024 में उन्होंने कार खरीदने के लिए 20 लाख रुपये अलग से दिए। इसके साथ गिफ्ट भी दिए। हार्दिक ने कहा, 'आपकी बहन हमारी बहन है। जब भी शादी तय हो मुझे बताइएगा। डेट कंफर्म होने के बाद उन्होंने जवाब दिया, 'चिंता मत करिए, बस यह सुनिश्चित करें कि सभी चीजें ठीक से चलें', सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखें।''

उन्होंने आगे कहा, ''भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे (2015-16) से आने के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मुझे 5-6 लाख की गाड़ी दी। भारतीय टीम में वह पहली बार खेले थे। तब वह आर्थिक रूप से कमजोर थे। मैं इससे हैरान था और शुरुआत में लेने से मना किया। क्रुणाल ने भी मुझे समझाने की कोशिश की। हालांकि आखिरकार मैं मान गया जब हार्दिक ने कहा, "हम आपकी सुरक्षा के लिए आपको एक कार दे रहे हैं। बाइक चलाते समय आपको कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए।" यह उस कोच के प्रति आभार व्यक्त करने का उनका तरीका था जो जरूरत पड़ने पर हमेशा मौजूद रहा था।"

