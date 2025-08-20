Harbhajan Singh want X factor Mohammed Siraj in asia cup squad after Ajit Agarkar led selection committee ignore चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कप से भी कटा सिराज का पत्ता? नजरअंदाज करने पर भड़के हरभजन, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Harbhajan Singh want X factor Mohammed Siraj in asia cup squad after Ajit Agarkar led selection committee ignore

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कप से भी कटा सिराज का पत्ता? नजरअंदाज करने पर भड़के हरभजन

हरभजन सिंह ने कहा है कि मोहम्मद सिराज के होने से एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम मजबूत दिखती। सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टीम में नहीं चुना गया था।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 08:03 AM
share Share
Follow Us on
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कप से भी कटा सिराज का पत्ता? नजरअंदाज करने पर भड़के हरभजन

बीसीसीआई ने मंगलवार को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। टीम के चयन को लेकर बहस शुरू हो गई है। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में लगातार सीजन में अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया और बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि इसके बावजूद उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। वहीं भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह चयनकर्ताओं द्वारा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को नजरअंदाज किए जाने से खुश नहीं हैं। भारतीय चयनकर्ताओं ने आगामी टूर्नामेंट के लिए जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को टीम में जगह दी है।

एशिया कप का यह संस्करण टी20 फॉर्मेट में होने जा रहा है क्योंकि अगले साल टी20 विश्व कप भी प्रस्तावित है। एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज में अपने जोशीले प्रदर्शन से सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आगामी एशिया कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली। सिराज ने टी20 विश्व कप 2024 में भारत के लिए आखिरी बार टी20 मैच खेला था। इसके बाद से वह टी20 स्क्वॉड का हिस्सा नहीं है।

हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मुझे लगता है कि सिराज का नाम भी शामिल होने चाहिए। सिराज ने हाल ही में समाप्त हुई सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। हां, उन्होंने इंग्लैंड में काफी गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें पर्याप्त आराम मिल गया है। इसलिए उन्हें रखा जा सकता है। अगर वह टीम में होते, तो टीम मजबूत दिखती। गेंदबाजी यूनिट बहुत मजबूत दिखती। मुझे लगता है कि सिराज जो एक्स फैक्टर लेकर आते हैं, वो कही दिख नहीं रहा।''

ये भी पढ़ें:एशिया कप टीम में एंट्री पाने से एक कदम दूर ये 5 प्लेयर,चयनकर्ताओं ने जताया भरोसा

अजित अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति मुंबई ने मोहम्मद सिराज को आराम दिया है। वह इंग्लैंड दौरे पर सभी पांच टेस्ट मैच खेलने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज थे और उन्होंने सीरीज में कुल 185.3 ओवर गेंदबाजी की। उन्हें इस साल चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जगह नहीं मिली थी, तब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी निराशा जताई थी।

Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |