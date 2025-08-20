चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कप से भी कटा सिराज का पत्ता? नजरअंदाज करने पर भड़के हरभजन

हरभजन सिंह ने कहा है कि मोहम्मद सिराज के होने से एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम मजबूत दिखती। सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टीम में नहीं चुना गया था।

बीसीसीआई ने मंगलवार को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। टीम के चयन को लेकर बहस शुरू हो गई है। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में लगातार सीजन में अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया और बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि इसके बावजूद उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। वहीं भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह चयनकर्ताओं द्वारा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को नजरअंदाज किए जाने से खुश नहीं हैं। भारतीय चयनकर्ताओं ने आगामी टूर्नामेंट के लिए जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को टीम में जगह दी है।

एशिया कप का यह संस्करण टी20 फॉर्मेट में होने जा रहा है क्योंकि अगले साल टी20 विश्व कप भी प्रस्तावित है। एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज में अपने जोशीले प्रदर्शन से सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आगामी एशिया कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली। सिराज ने टी20 विश्व कप 2024 में भारत के लिए आखिरी बार टी20 मैच खेला था। इसके बाद से वह टी20 स्क्वॉड का हिस्सा नहीं है।

हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मुझे लगता है कि सिराज का नाम भी शामिल होने चाहिए। सिराज ने हाल ही में समाप्त हुई सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। हां, उन्होंने इंग्लैंड में काफी गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें पर्याप्त आराम मिल गया है। इसलिए उन्हें रखा जा सकता है। अगर वह टीम में होते, तो टीम मजबूत दिखती। गेंदबाजी यूनिट बहुत मजबूत दिखती। मुझे लगता है कि सिराज जो एक्स फैक्टर लेकर आते हैं, वो कही दिख नहीं रहा।''