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गौतम गंभीर बहुत कड़वा बोलते हैं... हरभजन सिंह ने हेड कोच को लेकर ऐसा क्यों कहा? आप भी सुनिए

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का समर्थन किया है और कहा है कि वह जुनूनी खिलाड़ी हैं और कोच भी ऐसे ही हैं। वे खुद से आगे टीम को रखते हैं। अच्छे इंसान हैं और दिल उनका साफ है।

Harbhajan Singh Gautam Gambhir
हरभजन सिंह और गौतम गंभीर

गौतम गंभीर इस समय टीम इंडिया के हेड कोच हैं और उनकी आलोचना जमकर हो रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि भले ही उन्होंने दो आईसीसी ट्रॉफी देश को जिताई हैं, लेकिन मौजूदा समय में उनके अंडर टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। टेस्ट क्रिकेट में तो उनकी कोचिंग में टीम इंडिया का बुरा हाल रहा है। बावजूद इसके पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने उनका समर्थन किया है और कहा है कि वह जुनूनी खिलाड़ी हैं, खुद से आगे टीम को रखते हैं। अच्छे इंसान हैं और दिल उनका साफ है। भज्जी ने यह भी कहा कि कई लोगों को सच सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ लोगों को लग सकता है कि वह घमंडी हैं।

हरभजन सिंह ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, “जब कोई कोच बनता है, तो जाहिर है, अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो कोच पर भी प्रेशर आ जाता है। गौतम गंभीर हमेशा से बहुत जुनूनी खिलाड़ी रहे हैं। वह ऐसे इंसान हैं, जिन्होंने हमेशा टीम को खुद से ऊपर रखा है। बहुत कम लोग उन्हें करीब से जानते हैं। जब वह यंग थे और टीम में शामिल हुए थे, तो वह कुछ ही लोगों से मिलते-जुलते थे, लेकिन जिनसे भी उनकी दोस्ती हुई, उनके वह बहुत करीब रहे। उनके दोस्त वीरेंद्र सहवाग, अमित मिश्रा और मुनाफ पटेल जैसे थे।”

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वह कड़वा बोलते हैं, मगर सच बोलते हैं

भज्जी ने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि वह अब कैसे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह अब भी वैसे ही होंगे। गौतम एक अच्छे इंसान हैं और उनका दिल भी अच्छा है। बहुत से लोगों को लगता है कि वह कड़वा बोलते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वह सच बोलते हैं। बहुत से लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है। इसलिए कुछ लोगों को लग सकता है कि वह थोड़े घमंडी हैं, लेकिन आपको किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वह एक ब्रिलियंट इंसान हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि गेम कैसे खेला जाना चाहिए।"

लंबे समय तक साथ में क्रिकेट खेले भज्जी ने गौती को लेकर इसी इंटरव्यू में आगे कहा, "एक बात पक्की है: जब वह किसी टीम के कोच होंगे, तो वह प्लेयर्स से उसी पैशन के साथ खेलने की उम्मीद करेंगे जैसा वह एक प्लेयर के तौर पर करते थे। वह चाहते हैं कि टीम जीते। हर कोच जीतना चाहता है, लेकिन इंटेंट मायने रखता है। पॉजिटिव खेलते हुए और जीतने की कोशिश करते हुए हारना ठीक है, लेकिन जीतने की कोशिश न करना, ड्रॉ से खुश होना और इंटेंट की कमी ठीक नहीं है। सही इंटेंट होना बहुत ज़रूरी है।"

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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