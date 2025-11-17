Cricket Logo
उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है…शर्मनाक हार के बाद टीम मैनेजमेंट पर भड़के हरभजन सिंह

Mon, 17 Nov 2025 08:58 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने कोलकाता टेस्ट मैच में हार मिलने के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट की क्लास लगाई। हरभजन सिंह ने टीम मैनेजमेंट को रैंक टर्नर यानी स्पिन फ्रेंडली विकेट बनवाने के लिए जमकर घेरा। कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला गया इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट सिर्फ ढाई दिन चला। रविवार को मैच के तीसरे दिन के दूसरे सेशन में ही मैच का नतीजा निकल आया। 124 रनों का टारगेट चेज करते हुए भारतीय टीम 93 रनों पर ढेर हो गई और मैच 30 रनों के अंतर से हार गई।

भारत की हार के बाद कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच सवालों के घेरे में आ गई, जहां मैच के दूसरे दिन 15 विकेट गिरे। हरभजन ने आगे कहा कि ऐसी पिचों ने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है और साथ ही यह भी कहा कि ऐसी पिचें खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। टेस्ट क्रिकेट मर गया है। रेस्ट इन पीस टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने जिस तरह का काम किया है, जिस तरह की पिचें इतने सालों से बनाई जा रही हैं, मैं उसे देखता आ रहा हूं।”

भज्जी ने आगे कहा, "कोई इसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि सब ठीक चल रहा है, टीम जीत रही है, कोई विकेट ले रहा है, कोई विकेट लेकर महान बन रहा है, इसलिए सबको लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह चलन आज से शुरू नहीं हुआ है। यह कई सालों से चला आ रहा है और मुझे लगता है कि यह खेलने का गलत तरीका है। आप किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप बस चक्की में बंधे बैल की तरह चक्कर काट रहे हैं। आप जीत तो रहे हैं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा है।"

पूर्व स्पिनर ने आगे दावा किया और कहा, "एक क्रिकेटर के तौर पर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस पर गौर किया जाए और इस पर विचार किया जाए कि ऐसी पिचों पर मैच खेलना जहां आपके बल्लेबाजों को रन बनाने का भी अंदाजा नहीं है और आप उन्हें ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्हें बल्लेबाजी करना ही नहीं आता। अगर हालात इतने अनुकूल हो जाएं कि लोग पिच की वजह से आउट हो रहे हों, न कि कौशल की वजह से, तो एक काबिल गेंदबाज और एक काबिल बल्लेबाज में क्या फर्क रह जाता है?" भारत पिछले 6 में से चार टेस्ट भारत में ही हार चुका है।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
