उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है…शर्मनाक हार के बाद टीम मैनेजमेंट पर भड़के हरभजन सिंह
संक्षेप: हरभजन सिंह ने टीम मैनेजमेंट को रैंक टर्नर यानी स्पिन फ्रेंडली विकेट बनवाने के लिए जमकर घेरा। कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला गया इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट सिर्फ ढाई दिन चला और भारत हार गया।
पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने कोलकाता टेस्ट मैच में हार मिलने के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट की क्लास लगाई। हरभजन सिंह ने टीम मैनेजमेंट को रैंक टर्नर यानी स्पिन फ्रेंडली विकेट बनवाने के लिए जमकर घेरा। कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला गया इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट सिर्फ ढाई दिन चला। रविवार को मैच के तीसरे दिन के दूसरे सेशन में ही मैच का नतीजा निकल आया। 124 रनों का टारगेट चेज करते हुए भारतीय टीम 93 रनों पर ढेर हो गई और मैच 30 रनों के अंतर से हार गई।
भारत की हार के बाद कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच सवालों के घेरे में आ गई, जहां मैच के दूसरे दिन 15 विकेट गिरे। हरभजन ने आगे कहा कि ऐसी पिचों ने टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है और साथ ही यह भी कहा कि ऐसी पिचें खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। टेस्ट क्रिकेट मर गया है। रेस्ट इन पीस टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने जिस तरह का काम किया है, जिस तरह की पिचें इतने सालों से बनाई जा रही हैं, मैं उसे देखता आ रहा हूं।”
भज्जी ने आगे कहा, "कोई इसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि सब ठीक चल रहा है, टीम जीत रही है, कोई विकेट ले रहा है, कोई विकेट लेकर महान बन रहा है, इसलिए सबको लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह चलन आज से शुरू नहीं हुआ है। यह कई सालों से चला आ रहा है और मुझे लगता है कि यह खेलने का गलत तरीका है। आप किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप बस चक्की में बंधे बैल की तरह चक्कर काट रहे हैं। आप जीत तो रहे हैं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा है।"
आप आगे नहीं बढ़ रहे- हरभजन
पूर्व स्पिनर ने आगे दावा किया और कहा, "एक क्रिकेटर के तौर पर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस पर गौर किया जाए और इस पर विचार किया जाए कि ऐसी पिचों पर मैच खेलना जहां आपके बल्लेबाजों को रन बनाने का भी अंदाजा नहीं है और आप उन्हें ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्हें बल्लेबाजी करना ही नहीं आता। अगर हालात इतने अनुकूल हो जाएं कि लोग पिच की वजह से आउट हो रहे हों, न कि कौशल की वजह से, तो एक काबिल गेंदबाज और एक काबिल बल्लेबाज में क्या फर्क रह जाता है?" भारत पिछले 6 में से चार टेस्ट भारत में ही हार चुका है।