हरभजन सिंह-श्रीसंत के 'थप्पड़ कांड' का वीडियो 17 साल बाद वायरल, आपने देखा क्या?

वीडियो में देखने को मिल रहा है, मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे हैं तो हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ लगाया। इसके बाद साथी खिलाड़ियों ने मिलकर मामले को संभाला।

आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी की बात हो और उसमें हरभजन सिंह और श्रीसंत का 'थप्पड़ कांड' शामिल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यह घटना आईपीएल के पहले सीजन के दौरान घटी थी जब मुंबई इंडियंस को पंजाब किंग्स के हाथों मोहाली के मैदान पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। 25 अप्रैल 2008 को हुए इस मुकाबले में मुंबई की कप्तान हरभजन सिंह कर रहे थे। पंजाब ने उन्हें 66 रनों से धूल चटाई थी। मैच खत्म होने के कुछ ही देर बाद, कैमरों ने श्रीसंत को रोते हुए देखा। फिर पता चला था कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ लगाया है। मगर कभी उस थप्पड़ का वीडियो किसी ने नहीं देखा।

मगर अब इस घटना के 17 साल बाद सोशल मीडिया हरभजन सिंह के थप्पड़ कांड का वीडियो सामने आया है। फैंस इस वीडियो को देखकर काफी हैरान है। वीडियो में देखने को मिल रहा है, मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे हैं तो हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ लगाया।

पहले कुछ सेकंड श्रीसंत समझ नहीं पाए उनके साथ क्या हुआ है, मगर फिर जब बाकी खिलाड़ी पास आए तो वह गुस्से में भज्जी की ओर बढ़ने लगे। फिर साथी खिलाड़ियों ने मिलकर मामले को शांत कराया। आप भी देखें वीडियो-

इस थप्पड़ कांड के बाद हरभजन सिंह को पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया था और उन पर 5 वनडे मैचों के लिए भी बैन लगाया गया था। हालांकि हरभजन सिंह को आज तक इस बात का पछतावा है।

हरभजन सिंह कई बार बड़े मंच पर अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं, मगर श्रीसंत की बेटी की कही हुई एक बात उन्हें आज भी परेशान करती है। ‘मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, आपने मेरे पापा को मारा था।’ ये वो लाइन है जो श्रीसंत की बेटी ने हरभजन सिंह से कही थी। भज्जी का मानना है कि वो श्रीसंत की बेटी की नजरों में एक बुरे इंसान है और वह अपनी इमेज सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब श्रीसंत की बेटी ने उन्हें ऐसा कहा तो वह रोने लगे थे।