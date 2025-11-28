इंडियन क्रिकेट की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए…हरभजन सिंह की BCCI से खास अपील

संक्षेप: हरभजन सिंह ने कहा कि जरूरत से ज्यादा अधिक स्पिन फ्रेंडली पिच होने की वजह से भारतीय खिलाड़ी 5 दिन तक टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। उन्हें अब 2-3 दिन खेलने की आदत है।

साउथ अफ्रीका से 0-2 से मिली करारी हार के बाद भारतीय टेस्ट क्रिकेट पर सवाल उठने लगे हैं। एक समय पर भारत को अभेद किला कहा जाता था, जहां विदेशी टीमों के सीरीज जीतने में पसीने छूट जाते थे। वहीं अब पिछली तीन में से दो टेस्ट सीरजी में भारत का सूपड़ा साफ हुआ है। ऐसे में कई पूर्व खिलाड़ी भारतीय टेस्ट टीम की ऐसी खसता हालत देख निराश है। इस कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने बीसीसीआई से खास अपील की है। उनका कहना है कि जरूरत से ज्यादा अधिक स्पिन फ्रेंडली पिच होने की वजह से भारतीय खिलाड़ी 5 दिन तक टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। उन्हें अब 2-3 दिन खेलने की आदत है। उन्होंने इंडियन क्रिकेट की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए बेहतर विकेटों पर खेलने की अपील की है।

हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हमें नहीं पता कि पांच दिन तक मैच कैसे खेलना है। हमें ऐसे विकेट पर कई मैच खेलने की आदत हो गई है जहां मैच दो-तीन दिन तक चलते हैं... आजकल, इसने विराट कोहली, पुजारा, रहाणे जैसे हमारे बल्लेबाजों का औसत 50 से घटाकर 35-40 कर दिया है... हमारे पुराने महान खिलाड़ी इसलिए महान थे क्योंकि वे जानते थे कि टेस्ट मैच क्रिकेट के पांच दिन कैसे खेलना है।"

उन्होंने इंडियन क्रिकेट से कहा कि वह अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़े और अच्छे नतीजों के बजाय बेहतर पिचों को प्राथमिकता दे।

भज्जी ने कहा, “इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए, मुझे लगता है कि उन्हें भूल जाना चाहिए कि पिछले 10 से 12 सालों में क्या हुआ है... इंडियन क्रिकेट की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए बेहतर विकेटों पर खेलना शुरू करें।”

हरभजन ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में सब्र और डिसिप्लिन की जरूरत होती है, उन्हें लगता है कि हाल के हालात की वजह से ये खूबियां कम हो गई हैं।