इंडियन क्रिकेट की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए…हरभजन सिंह की BCCI से खास अपील

इंडियन क्रिकेट की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए…हरभजन सिंह की BCCI से खास अपील

संक्षेप:

हरभजन सिंह ने कहा कि जरूरत से ज्यादा अधिक स्पिन फ्रेंडली पिच होने की वजह से भारतीय खिलाड़ी 5 दिन तक टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। उन्हें अब 2-3 दिन खेलने की आदत है। 

Fri, 28 Nov 2025 07:11 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साउथ अफ्रीका से 0-2 से मिली करारी हार के बाद भारतीय टेस्ट क्रिकेट पर सवाल उठने लगे हैं। एक समय पर भारत को अभेद किला कहा जाता था, जहां विदेशी टीमों के सीरीज जीतने में पसीने छूट जाते थे। वहीं अब पिछली तीन में से दो टेस्ट सीरजी में भारत का सूपड़ा साफ हुआ है। ऐसे में कई पूर्व खिलाड़ी भारतीय टेस्ट टीम की ऐसी खसता हालत देख निराश है। इस कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने बीसीसीआई से खास अपील की है। उनका कहना है कि जरूरत से ज्यादा अधिक स्पिन फ्रेंडली पिच होने की वजह से भारतीय खिलाड़ी 5 दिन तक टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। उन्हें अब 2-3 दिन खेलने की आदत है। उन्होंने इंडियन क्रिकेट की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए बेहतर विकेटों पर खेलने की अपील की है।

हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हमें नहीं पता कि पांच दिन तक मैच कैसे खेलना है। हमें ऐसे विकेट पर कई मैच खेलने की आदत हो गई है जहां मैच दो-तीन दिन तक चलते हैं... आजकल, इसने विराट कोहली, पुजारा, रहाणे जैसे हमारे बल्लेबाजों का औसत 50 से घटाकर 35-40 कर दिया है... हमारे पुराने महान खिलाड़ी इसलिए महान थे क्योंकि वे जानते थे कि टेस्ट मैच क्रिकेट के पांच दिन कैसे खेलना है।"

उन्होंने इंडियन क्रिकेट से कहा कि वह अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़े और अच्छे नतीजों के बजाय बेहतर पिचों को प्राथमिकता दे।

भज्जी ने कहा, “इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए, मुझे लगता है कि उन्हें भूल जाना चाहिए कि पिछले 10 से 12 सालों में क्या हुआ है... इंडियन क्रिकेट की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए बेहतर विकेटों पर खेलना शुरू करें।”

हरभजन ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में सब्र और डिसिप्लिन की जरूरत होती है, उन्हें लगता है कि हाल के हालात की वजह से ये खूबियां कम हो गई हैं।

उन्होंने आगे कहा, "टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए जिस तरह के टेम्परमेंट की जरूरत होती है, उसके लिए कोशिश, कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है कि कई सालों से इसकी कमी रही है। अच्छी विकेट से मैच में सही मुकाबला होता है और पूरे मैच में असली विनर का पता चलता है। लेकिन अच्छी विकेट पर क्या होता है? अच्छी विकेट से मैच पांच दिन तक चलता है... यह लॉटरी जैसी सिचुएशन है, पहले न्यूजीलैंड लकी ​​था, अब साउथ अफ्रीका लकी है..."

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
