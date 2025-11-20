हरभजन सिंह ने अबू धाबी टी10 लीग के दौरान मिलाया पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ! मचा हंगामा

संक्षेप: सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसने हंगामा मचा दिया है। यह तस्वीर अबू धाबी टी10 लीग की है। तस्वीर में भज्जी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट फील्ड पर कई तरह से पाकिस्तान का बॉयकॉट किया था। इसकी शुरुआत हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना और इरफान पठान जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलने के फैसले के साथ किया था। राष्ट्रीय भावनाओं का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि तनावपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों में "खून और पसीना एक साथ नहीं रह सकते"। उनके बहिष्कार के कारण भारतीय चैंपियंस टीम को सेमीफाइनल से हटना पड़ा, जिससे पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। इस मुहिम को सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली पुरुष टीम ने एशिया कप में आगे बढ़ाया था, खिलाड़ियों के बीच नो हैंडशेक विवाद ने इस दौरान खूब सुर्खियां बटौरी थी, वहीं भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने के बाद ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद महिला टीम ने भी वुमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की प्लेयर्स से हाथ नहीं मिला था।

हालांकि अब सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसने हंगामा मचा दिया है। यह तस्वीर अबू धाबी टी10 लीग की है। तस्वीर में भज्जी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं।

हालांकि, 16 नवंबर को श्रीलंका के कटुनायके स्थित बीओआई क्रिकेट स्टेडियम में ब्लांड महिला टी20 वर्ल्ड कप के मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया। भारत ने शानदार जीत हासिल की और एक ही बस में साथ-साथ यात्रा करने वाली दोनों टीमों ने एक-दूसरे को संक्षिप्त बधाई दी। पाकिस्तान की कप्तान निमरा रफीक ने भारत की जीत की सराहना की, जबकि भारतीय कप्तान दीपिका ने पाकिस्तान के प्रयासों की सराहना की।