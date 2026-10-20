'एमएस धोनी के कम उम्र में कप्तान बनने से हमें...', हरभजन सिंह ने कही बड़ी बात, खासियत भी बताई
हरभनज सिंह ने 1998 में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वह फिर सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और एमएस धोनी की कप्तानी में खेले। उन्होंने कुछ मैच विराट कोहली के अंडर भी खेले।
भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने एमएस धोनी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि धोनी के भारतीय टीम का कप्तान बनने से स्थापित खिलाड़ियों को कभी दिक्कत नहीं हुई थी। धोनी ने दिसंबर 2004 में इंटरनेशल डेब्यू किया था और 2007 में टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। टीम में हरभजन के अलावा, युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी थे, जो कई साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। 26 साल के धोनी को कप्तान बनाने के लिए महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सिफारिश की थी। धोनी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कुल 332 मैचों में कप्तानी की। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड दर्ज है।
'धोनी के कम उम्र में कप्तान बनने से हमें...',
हरभजन ने प्रखर गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर कहा, ''धोनी टीम को वहीं से आगे लेकर गए जहां से सौरव गांगुली ने छोड़ा था। धोनी ने कभी अपनी लीडरशिप स्टाइल थोपने की कोशिश नहीं की। धोनी ने सिर्फ इसपर ध्यान दिया कि खिलाड़ियों से बेस्ट कैसे निकलवाया जाए। वह इस काम में बहुत माहिर थे। हमें धोनी के कम उम्र में कप्तान बनने से कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि वह कप्तान क्यों बनाए गए? अकेला कप्तान तो टीम नहीं चलाता। टीम चलाने के लिए 11 खिलाड़ियों को कप्तान की तरह सोचना पड़ेगा। धोनी टॉस के लिए जाते थे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह ही सब कुछ कर रहे हैं। जहीर खान को बॉलिंग करनी है। वह अच्छी बॉलिंग करेंगे, तभी धोनी को कुछ होगा। अगर हरभजन विकेट लेगा, तभी धोनी धोनी का कुछ होगा। अगर टीम मिलकर प्रयास करेगी तभी धोनी बतौर कप्तान कह सकते हैं कि मेरे पास शानदार टीम है।''
हरभनज ने बताई धोनी की सबसे बड़ी खासियत
उन्होंने आगे कहा, ''धोनी की सबसे बड़ी खासियत उनका शांत होना था। वह मैदान पर और मैदान के बाहर शांत रहते थे। उनके चेहरे को देखकर आप कुछ अंदाज नहीं लग सकते। धोनी पोकर के बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं क्योंकि उनके चेहरे से पता ही नहीं लगेगा कि पत्ते क्या हैं। वह कप्तान तो बढ़िया थे, इसमें कोई शक नहीं। विकेटकीपिंग स्किल की अविश्वसनीय है। मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर कोई विकेटकीपर है। वह बिजली से भी तेज थे। उन्होंने बहुत सुधार किया। उन्होंने जब पहली बार विकेटकीपिंग की और फिर छह महीने बाद विकेटकीपिंग की तो उसमें बहुत बड़ा फर्क था। मैंने मुश्किल से उन्हें अपनी विकेटकीपिंग स्किल्स पर काम करते हुए बहुत देखा। वह प्रैक्टिस के दौरान अपनी बैटिंग पर बहुत काम करते थे, लेकिन विकेटकीपिंग पर नहीं।'' बता दें कि धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में 538 मैचों में बतौर विकेटकीपर 829 शिकार किए। उन्होंने 639 कैच लपके और 195 स्टंपिंग की।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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