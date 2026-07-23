सचिन तेंदुलकर की एक सलाह ने बदल दी हरभजन सिंह की जिंदगी, भज्जी बोले- पाजी ने मुझसे कहा था कि…
हरभजन सिंह ने बताया है कि सचिन तेंदुलकर ने करियर की शुरुआत में उनसे कहा था कि आपको सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करना है और जो चीजें आपको विचलित करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करना है। यही सलाह उनके काम आई।
टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने बताया है कि उन्हें अपने करियर में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से कौन सी सलाह मिली थी? भज्जी ने बताया है कि सचिन पाजी ने उनसे कहा था कि आपको सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करना है और जो चीजें आपको विचलित करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करना है। हरभजन ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर के इन शब्दों का पालन उन्होंने अपने पूरे करियर में किया। महान ऑफ स्पिनर भज्जी भी यही सलाह अब देश और दुनिया के तमाम युवा क्रिकेटरों को देते हैं।
हरभजन सिंह ने जियो स्टार पर बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हमारे सीनियर्स इसलिए इतने अच्छे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि हम अच्छा खेलें और बेहतर बनें। मुझे अब तक की सबसे अच्छी सलाह महान सचिन तेंदुलकर से मिली थी। सचिन पाजी ने मुझसे कहा था, 'बहुत सी चीजें तुम्हारा ध्यान भटकाएंगी, बहुत सी चीजें तुम्हारे रास्ते में आएंगी, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखनी होगी, ताकि तुम बाएं या दाएं न देख सको और सिर्फ सीधे आगे देखो। और आगे क्या है? क्रिकेट! अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे, तो दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो तुम्हें हर तरह की इज्जत, सम्मान और शोहरत, सब कुछ मिलेगा।'"
तुम जो भी हो, गेम की वजह से हो- हरभजन
हरभजन का मानना है कि यही सिद्धांत उस संदेश का केंद्र है जो वह अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आने वाले युवा खिलाड़ियों के साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा, "मैं भी युवाओं को अब यही सलाह देता हूं। अपना फोकस गेम पर रखो। तुम जो हो, गेम की वजह से हो। यह मत सोचो कि तुम गेम से बड़े हो। अगर तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं है, तो यह गेम जितनी तेजी से तुम्हें सब कुछ देता है, उतनी ही तेजी से उसे वापस भी लेना जानता है।"
हर कोई जानता है कि हरभजन सिंह का करियर कितना बड़ा और लंबा रहा है। लगभग दो दशक तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। 711 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम हैं। 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट उन्होंने चटकाए हुए हैं। उन्होंने 236 ODI मैचों में 269 विकेट और 28 T20I मैचों में कुल 25 विकेट चटकाए हुए हैं। वे अब कमेंट्री करते हैं। भारत ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर भी क्रिकेट के मैचों में कमेंट्री के लिए वे जाते रहते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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