श्रीसंत के रिंग में बुलाने की चुनौती पर आई हरभजन सिंह की प्रतिक्रिया, कहा- हमेशा खाली बर्तन ही..
पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत द्वारा रिंग में बुलाए जाने की चुनौती पर अब हरभजन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए शायरी सुनाई है। जिसे श्रीसंत के चैलेंज का जवाब माना जा रहा है।
श्रीसंत द्वारा हरभजन सिंह को रिंग में बुलाए जाने की चुनौती दिए जाने के बाद अब पूर्व स्पिनर की प्रतिक्रिया सामने आई है। सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें किसी का नाम ना लेते एक शायरी पढ़डी है, जिसे श्रीसंत की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। हरभजन सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर किए गए वीडियो में जो शायरी प्रस्तुत की है उसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं- "किसी ने क्या खूब कहा है कि करने दो जो लोग बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही तो आवाज करते हैं।" हरभजन सिंह की पंक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से श्रीसंत द्वारा की गई टिप्पणी का जवाब समझ आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि "भज्जी पा (हरभजन सिंह) अगर आपमें दम है तो रिंग में आ जाओ। और साइन करके आना।"
श्रीसंत ने विज्ञापन से पैसे कमाने का लगाया था आरोप
हरभजन ने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस संदेश के समय ने सोशल मीडिया पर ध्यान खींच लिया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे श्रीसंत की हालिया टिप्पणियों से जोड़ा है, जो उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीज़न के सबसे कुख्यात विवादों में से एक लंबे समय से चल रहे 'थप्पड़ कांड' कांड पर की थीं। यह पुराना मामला तब फिर से सामने आया जब श्रीसंत ने हरभजन पर 2008 की घटना से जुड़े एक हालिया विज्ञापन से पैसे कमाने का आरोप लगाया। श्रीसंत ने दावा किया कि हरभजन ने विज्ञापन से लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपये कमाए थे और यहां तक कि उन्हें इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए भी कहा था। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने यह भी कहा कि उन्होंने हरभजन को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है और अब उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं।
श्रीसंत ने हरभजन को रिंग में आने की दी खुली चुनौती
मामला तब और बढ़ गया जब श्रीसंत ने हरभजन को रिंग में आमने-सामने की लड़ाई के लिए खुली चुनौती दे दी। ऐसा उन्होंने हाल ही में एक निजी यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा। दोनों की मुक्केबाजी के दस्ताने पहने हुए एक प्रचार तस्वीर का हवाला देते हुए श्रीसंत ने पूछा कि क्या हरभजन में विज्ञापनों के माध्यम से पुरानी घटना को दोहराने के बजाय उनसे असली लड़ाई में मुकाबला करने का साहस है।
2008 में हुआ था थप्पड़ कांड का गंभीर विवाद
बता दें कि 2008 में मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच आईपीएल मैच के बाद थप्पड़ कांड कांड हुआ था। मैच के बाद श्रीसंत को रोते हुए देखा गया था और हरभजन को बाद में उस सीजन के बाकी बचे मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया था। बीते वर्षों में ऐसा लगा था कि दोनों इस विवाद को भुला चुके हैं और हरभजन ने कई मौकों पर खेद भी व्यक्त किया था। लेकिन बीते कुछ महीने में यह मुद्दा और बढ़ने लगा है। खासकर ललित मोदी द्वारा वीडियो शेयर किए जाने और उसके बाद हरभजन सिंह द्वारा विज्ञापन बनाने के समय में। हरभजन की हालिया पोस्ट ने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। हालांकि, इस बात की कोई सीधी पुष्टि नहीं है कि यह संदेश श्रीसंत को टारगेट करके भेजा गया था, लेकिन इसके समय को देखते हुए प्रशंसक इसे उनके बीच फिर से हुए सार्वजनिक विवाद के संदर्भ में ही देख रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।