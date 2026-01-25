Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Harbhajan Singh pointed out a big mistake Bangladesh did not have to say this straightaway gives bitter dose to Pakistan
बांग्लादेश को सीधे ये नहीं कहना था...हरभजन सिंह ने बताई बड़ी गलती, पाकिस्तान को दिया कड़वा डोज

बांग्लादेश को सीधे ये नहीं कहना था...हरभजन सिंह ने बताई बड़ी गलती, पाकिस्तान को दिया कड़वा डोज

संक्षेप:

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बार हो गया है। हरभजन सिंह ने बांग्लादेश की बड़ी गलती की बताई है। उन्होंने साथ ही पाकिस्तान को कड़वा डोज दिया। टूर्नामेंट सात फरवरी से शुरू होना है।

Jan 25, 2026 03:46 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

राजनीतिक और राजनयिक मुद्दों से उपजे अनसुलझे द्विपक्षीय तनावों के कारण बांग्लादेश को सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शनिवार को कहा कि टूर्नामेंट में उनके देश की भागीदारी सरकार की सलाह पर निर्भर करेगी, जिससे यह संकेत मिले कि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए टूर्नामेंट से हट सकता है जिससे समस्याएं कुछ समय के लिए और बढ़ गईं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

'कीचड़ भरे पानी में मछली पकड़ने की...'

पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने पीटीआई से कहा, ‘‘पाकिस्तान कीचड़ भरे पानी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था और दो बनाम एक (पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाम भारत) का खेल खेलने की कोशिश कर रहा था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वे पहले से ही श्रीलंका में खेल रहे हैं। यह उससे जुड़ा हुआ मामला नहीं था। जहां जरूरत है वहां दखल क्यों देना। आखिकार नुकसान तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम और उसके खिलाड़ियों का ही हो रहा है। विश्व कप में भाग न ले पाने वाले खिलाड़ियों का नुकसान बहुत बड़ा है।’’ पीसीबी ने रविवार को विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की जिससे नक़वी ने जिस खतरे के संकेत दिए थे वह टल गया। इसके बावजूद अभी तक द्विपक्षीय खेल संबंधों को ही प्रभावित करने वाली राजनीति का दायरा अब फैल रहा है। बांग्लादेश को अभी तक तटस्थ माना जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। इससे यह पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट अब कूटनीतिक समीकरणों से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश के सपोर्ट में उतरा विश्व क्रिकेट संघ, कहा- हम अपील करते है कि…

तनाव के स्पष्ट संकेत कब सामने आए?

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ढाका से नाटकीय रूप से पलायन और उसके बाद भारत आ जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं में तेजी आई और कई बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्याएं की गईं। क्रिकेट के लिए तनाव के स्पष्ट संकेत तब सामने आए जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के विरोध में मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया। उसे यह समझ नहीं आया कि रहमान को लीग से बाहर क्यों किया गया। उसने भारत में सुरक्षा का हवाला देकर विश्व कप के अपने मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग कर दी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया। आईसीसी में अभी भारत का दबदबा है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान की धमकी फुस्स, टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड किया घोषित; बाबर पर खाया तरस

'बांग्लादेश को सीधे ये नहीं कहना था...'

हरभजन ने कहा कि यह बीसीबी के लिए ‘‘अहं का मामला’’ बन गया, जिसने समाधान खोजने के बजाय आक्रामक रणनीति अपनाकर गलती की। हरभजन ने कहा, ‘‘भारत आने से सीधे ‘ना’ कहने से पहले उन्हें आईसीसी के साथ बातचीत के लिए रास्ते खुले रखने चाहिए थे।’’ उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार को नक़वी को बहिष्कार की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं था। इस ऑफ स्पिनर ने कहा कि विशुद्ध रूप से क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश की टीम के पास भारतीय पिचों पर अच्छा प्रदर्शन करने का बेहतर मौका था, क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर हैं। हरभजन ने कहा, ‘‘अगर टी20 विश्व कप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता, तो उनके जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन यहां वे दूसरे दौर तक पहुंच सकते थे और सुपर आठ में कुछ उलटफेर भी कर सकते थे। इसलिए इसमें किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश का नुकसान है।’’

ये भी पढ़ें:स्कॉटलैंड ने स्वीकार किया ICC का न्योता, विश्व कप के लिए तैयार है स्कॉटिश टीम

बांग्लादेश को लेकर ऐसी व्यवस्था नहीं

भारत और पाकिस्तान अभी आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की मेजबानी करने पर एक-दूसरे के देश में खेलने के बजाय तटस्थ स्थान पर खेलते हैं। यह व्यवस्था इसलिए मौजूद है क्योंकि दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों को राजनीति ने लगातार प्रभावित किया है। हालांकि इसमें खामियां हैं, फिर भी यह प्रतिस्पर्धा की निष्पक्षता को बनाए रखती है। इसके विपरीत बांग्लादेश को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश अलग-अलग पड़ गया क्योंकि उसके पास कोई वैकल्पिक उपाय, पूर्व उदाहरण या प्रभाव डालने की शक्ति नहीं थी। बांग्लादेश को इससे बड़ा नुकसान हुआ है। इससे उसके खिलाड़ियों को विश्व कप में खेलने का मौका गंवाना पड़ा है और उसे राजस्व का नुकसान भी हुआ है। इससे उसके खिलाड़ियों की लोकप्रियता पर भी असर पड़ेगा।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Harbhajan Singh T20 World Cup 2026 Mohsin Naqvi अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |