एशिया कप 2025 के लिए हरभजन सिंह ने चुना भारतीय स्क्वॉड, सैमसन-रिंकू OUT केएल-पराग IN

रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई भारतीय स्क्वॉड का ऐलान 19 अगस्त को कर सकता है, मगर इससे पहले हरभजन सिंह ने चौकाने वाला स्क्वॉड चुना है। उन्हें सैमसन-रिंकू को बाहर कर राहुल-पराग को जगह दी है।

एशिया कप 2025 का आगाज अगले महीने यूएई में 9 सितंबर से होना है। इस टूर्नामेंट को शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, मगर बीसीसीआई ने अभी तक भारतीय स्क्वॉड का ऐलान नहीं किया है। रिपोर्ट्स की माने तो 19 अगस्त को टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान हो सकता है, मगर इससे पहले पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने एशिया कप के लिए स्क्वॉड चुन हर किसी को हैरान कर दिया है। भज्जी ने अपने स्क्वॉड में संजू सैमसन, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा जैसे रेगुलर खिलाड़ियों को बाहर कर केएल राहुल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और रियान पराग जैसे खिलाड़ियों को जगह दी है।

एशिया कप के लिए अपना स्क्वॉड चुनते हुए हरभजन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। केएल राहुल एक ऐसा नाम है जो मैंने नहीं लिया। वह भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं क्योंकि मैं किसी अन्य कीपर को नहीं रख रहा हूं। केएल एक और विकल्प हो सकते हैं। उनमें से या ऋषभ पंत में से एक को टीम में होना चाहिए।"

ऋषभ पंत का एशिया कप में खेलना काफी मुश्किल है क्योंकि हाल ही में हुए इंग्लैंड दौरे पर वह चोटिल हो गए थे। उनके पैर में फ्रैक्चर है जिससे उबरने में उन्हें कम से कम 6 हफ्तों का समय लगेगा। वहीं मई में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आईं थीं कि केएल राहुल को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, जो अब रिशेड्यूल हो चुकी है, के लिए वापस बुलाया जा सकता है।

भारत की एशिया कप 2025 टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण चर्चा का विषय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को शामिल करना है। हालांकि, हरभजन सिंह ने 25 वर्षीय खिलाड़ी के शामिल होने का समर्थन करते हुए कहा है कि गिल में इस प्रारूप में दबदबा बनाने का कौशल है।

हरभजन सिंह ने कहा, “आपको यह समझने की जरूरत है कि टी20 फॉर्मेट सिर्फ गेंद को हिट करने के बारे में नहीं है, और अगर शुभमन गिल हिट करने का फैसला करते हैं, तो वह किसी से कम नहीं हैं। वह जिस तरह के बल्लेबाज हैं, उनका खेल जबरदस्त है। उनके बेसिक्स मजबूत हैं और वह मैदान के हर तरफ रन बना सकते हैं, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। अगर आप आईपीएल देखें, तो उन्होंने हर सीजन में रन बनाए हैं। वह ऑरेंज कैप अपने सिर पर पहनते हैं, और वह यू ही आपको नहीं मिल जाती। ऐसा नहीं है कि वह 120 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं; वह 160 या 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि वह इस फॉर्मेट में अच्छा खेल सकते हैं और दबदबा भी बना सकते हैं। हम चौके-छक्के देखते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि 20 ओवरों में सिर्फ चौके-छक्के ही लगाने हों। हमें किसी ऐसे खिलाड़ी की भी जरूरत है जो बड़ी पारी खेल सके।”