जब पैसे की बात आती है, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगता है; T20 WC में पाक के यू-टर्न पर हरभजन सिंह
IND vs PAK टी20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर पाकिस्तान के यू-टर्न के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस कड़ी में पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि जब पैसे की बात आती है, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगता है।
टी20 वर्ल्ड कप में भारत मैच बॉयकॉट करने के फैसले को लेकर आखिरकार पाकिस्तान ने यू-टर्न ले लिया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है। बांग्लादेश को अपना स्पोर्ट दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच को बॉयकॉट करने का फैसला किया था, मगर आईसीसी और अन्य क्रिकेट बोर्ड के प्रेशर के चलते पाकिस्तान को अपना फैसला बदलना पड़ा। पाकिस्तान के इस यू-टर्न के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस कड़ी में पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि जब पैसे की बात आती है, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगता है।
हरभजन सिंह ने ANI से कहा, "मुझे लगता है कि उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि टूर्नामेंट उनके बिना भी चल सकता है, लेकिन इंडिया के बिना नहीं। वे बहुत सी बातें कह रहे थे, कि वे बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं और नहीं खेलेंगे। ऐसा करो, यही उनका आइडिया है।
हमने पहले कहा था कि वे जरूर यू-टर्न लेंगे और खेलेंगे। फाइनेंशियल नुकसान बहुत ज्यादा है, और जब पैसे की बात आती है, तो वे खेलने के लिए गिड़गिड़ाने आते हैं। यही हुआ है। फाइनेंशियल नुकसान बहुत ज्यादा है, और भविष्य में उन पर बैन भी लग सकता है। ICC उन पर चार्ज लगा सकता था, और शायद उन्हें फिर कभी टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका नहीं मिलता। मुझे लगता है कि इसीलिए यू-टर्न लिया गया।"
बता दें, अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेलने को मानता तो आईसीसी को 1500 करोड़ से अधिक का नुकसान हो सकता है। ऐसे में आईसीसी पाकिस्तान पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगा सकता था। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने को राजी होने का फैसला लेकर खुदको इससे बचाया है।
पाकिस्तान ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में अपने दो मैच नीदरलैंड्स और यूएसए के खिलाफ खेले हैं और दोनों में उन्हें जीत मिली है। अब उन्हें 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलना है। वहीं यूएसए के खिलाफ जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करने वाली टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ने से पहले 12 फरवरी को नामीबिया से दिल्ली में भिडे़गी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें