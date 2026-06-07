टीम इंडिया में इस खिलाड़ी को नहीं चुनने पर हरभजन सिंह नाराज, बोले- और क्या करने की जरूरत है
रजत पाटीदार को टीम इंडिया में नहीं चुने जाने से हरभजन सिंह नाखुश हैं। पाटीदार आईपीएल 2026 में शानदार लय में नजर आए। वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान हैं।
बीसीसीआई की सिलेक्शन कमिटी ने आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के साथ-साथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय टी20 टीम चुनते समय कुछ हैरतअंगेज फैसले लिए। सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया गया तो दिसंबर 2023 से टीम से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर को कमान सौंप दी गई। सूर्या की अगुवाई में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता था। वहीं, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया में एंट्री कर ली। हालांकि, रजत पाटीदार को मौका नहीं मिला। पाटीदार के नेतृत्व में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 2025 और 2026 में आईपीएल ट्रॉफी जीती। उन्होंने बल्ले से भी छाप छाप छोड़ी। पाटीदार ने 15 मैचों में 192.69 के स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाए, जिसमें पांच अर्धशतकीय पारियां हैं। पाटीदार को टीम इंडिया में नहीं चुनने पर पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभनज सिंह नाराज हैं। पाटीदार ने 2023 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने भारत की ओर से तीन टेस्ट और एक वनडे खेला है।
'और क्या करने की जरूरत है'
हरभजन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'दुख की बात है कि रजत पाटीदार भारतीय स्क्वॉड में नहीं हैं। उन्हें और क्या करने की जरूरत है? उन्होंने 501 रन बनाए और स्ट्राइक रेट लगभग 200 का रहा। उन्हें बाहर रखना अनुचित है। पाटीदार भारत में सबसे अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। वह अच्छी टेक्निक वाले प्रॉपर स्ट्राइकर हैं।' 33 वर्षीय पाटीदार ने भारत की ओर से आखिरी मैच फरवरी 2024 में खेला था। वहीं, पूर्व स्पिनर ने वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में चुने जाने पर बधाई दी। 15 साल के ओपनर को आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे के अलावा एशियन गेम्स के लिए भी जगह दी है। वह सबसे कम उम्र में इंडिया स्क्वॉड में शामिल होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
‘इतनी कम उम्र में असाधारण…'
भज्जी ने अन्य पोस्ट में लिखा, ''वैभव सूर्यवंशी को इतिहास रचने पर बधाई। वह टीम इंडिया के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने असाधारण प्रतिभा और मजबूत इरादा दिखाया है। उम्मीद है कि यह मील का पत्थर भारतीय क्रिकेट में एक लंबे और शानदार करियर की शुरुआत होगा। आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं।'' सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में सिलेक्ट होने के बाद महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 को कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष और 205 दिन थी। भारतीय टीम 26 जून से आयरलैंड में दो टी20 मैच खेलेगी। एक जुलाई से इंग्लैंड में पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी।
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