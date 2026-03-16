आईपीएल 2026 से पहले हरभजन सिंह ने हार्दिक पांड्या को दी सलाह, कहा-अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि एक कप्तान के रूप में सम्मान और टीम का भरोसा जीतने के लिए हार्दिक को व्यक्तिगत रूप से शानदार क्रिकेट खेलनी होगी।

हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2026 में दमदार खेल दिखाने उतरेगी। उनका लक्ष्य पिछले पांच सालों से चले आ रहे ट्रॉफी के सूखे को खत्म करना और लीग के इतिहास में सबसे सफल फ्रेंचाइजी बनना है। जियो स्टार के एक्सपर्ट हरभजन सिंह और आकाश चोपड़ा ने हार्दिक पांड्या से आगे बढ़कर टीम की अगुवाई करने की अपील की। साथ ही, उन्होंने एमआई की ओपनिंग जोड़ी को लेकर चल रही उलझन और टीम में जसप्रीत बुमराह की जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की।

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हरभजन सिंह ने हार्दिक पांड्या से आगे बढ़कर टीम की अगुवाई करने की अपील करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि हार्दिक को अपने असली रूप में सामने आना होगा। उन्हें अपना 'बेस्ट गेम' दिखाना होगा। जब वह अपना 'बेस्ट गेम' खेलना शुरू करेंगे - न सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर, बल्कि एक गेंदबाज के तौर पर भी - तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हमने उन्हें टी 20 वर्ल्ड कप में गेंदबाजी करते देखा था। गेंद के साथ उनका प्रदर्शन शानदार था। आईपीएल में भी उन्हें ठीक वैसा ही करना होगा। जब कोई कप्तान आगे बढ़कर टीम की अगुवाई करता है और रास्ता दिखाता है, तो बाकी सब भी उसका अनुसरण करते हैं। यह सब भरोसे पर निर्भर करेगा। अगर हार्दिक और उनकी टीम पहले दिन से ही यह मान ले कि वे सिर्फ मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि छठी बार ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो एमआई के लिए हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं।”

इस सवाल पर कि रयान रिकल्टन और क्विंटन डी कॉक, दोनों एक साथ प्लेइंग इलेवन में क्यों नहीं खेलेंगे, हरभजन ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि एमआई का टीम मैनेजमेंट दोनों को एक साथ प्लेइंग इलेवन में मौका देगा। इन दोनों में से कोई एक ही शुरुआती लाइन-अप में शामिल होगा। दोनों को एक साथ खिलाना मुश्किल होगा, क्योंकि एमआई के पास टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा भी मौजूद हैं। वह मुख्य ओपनर होंगे और दूसरे छोर पर रयान रिकल्टन या क्विंटन डी कॉक में से कोई एक उनका साथ देगा। इसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने आएंगे। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि हम क्विंटन डिकॉक और रयान रिकल्टन को एक ही समय पर, एक साथ खेलते हुए देख पाएंगे।"

आकाश चोपड़ा ने एमआई के विदेशी सितारों को चुनने में आ रही मुश्किलों पर अपनी राय दी और कहा, "एमआई को ओपनर के तौर पर लेफ्ट और राइट-हैंड कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। मुझे पूरा यकीन है कि हम रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक को पारी की शुरुआत करते देखेंगे। इस जोड़ी ने उन्हें 2019 और 2020 में ट्रॉफी जीतने में मदद की थी। फिर सबसे बड़ी चुनौती विल जैक्स को टीम में शामिल करना है। क्या वह टीम की योजना में फिट बैठते हैं? क्योंकि टीम में शेरफेन रदरफोर्ड भी हैं।''

उन्होंने आगे कहा, ''आप रदरफोर्ड को खिलाना चाहेंगे क्योंकि वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी का एक अतिरिक्त विकल्प भी देते हैं। लेकिन कौन कहता है कि विल जैक्स यह काम नहीं कर सकते? उन्होंने पूरे टी20 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के लिए यही किया था। तो यह एक अच्छी मुश्किल है, यानी टीम के पास बहुत सारे विकल्प हैं। दूसरा पहलू यह है कि उन्हें कम से कम दो विदेशी गेंदबाजों को टीम में शामिल करना होगा। ट्रेंट बोल्ट तो खेलेंगे ही। फिर मिचेल सैंटनर और अल्लाह गजनफर में से किसी एक को खेलना होगा। इसके अलावा टीम में कॉर्बिन बॉश भी हैं। यह एक मुश्किल काम होने वाला है। लेकिन यह एक ऐसी 'अच्छी मुश्किल' है जिसकी चाहत ज़्यादातर टीमें करती हैं।एमआई के पास यह है। अब इस पहेली को सुलझाने का काम उन्हीं का है।"

एमआई के तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह पर निर्भरता के बारे में आकाश ने कहा, "अगर आपका नाम जसप्रीत बुमराह है, तो दबाव अपने आप आ जाता है। वह इसी तरह के गेंदबाज हैं। वह हर मैच में अपना असर डालते हैं, आपको एक विकेट की गारंटी देते हैं, और विरोधी टीम को रोकते हैं। इस जिम्मेदारी के साथ बहुत ज़्यादा दबाव आता है, क्योंकि उनके चार ओवर एमआई के लिए सबसे कीमती चीज हैं। पावरप्ले में एक ओवर डालना, बीच के ओवरों के लिए एक ओवर बचाकर रखना, और आखिर के ओवरों में दो ओवर डालना-यही तो बुमराह हैं। यह दबाव कहीं जाने वाला नहीं है। चाहे बोल्ट अच्छी गेंदबाज़ी करें या दीपक चाहर पूरी तरह से फिट हों, बुमराह पर दबाव बना ही रहता है। लेकिन अगर बोल्ट फिट हैं, तो एमआई उन्हें ही टीम में बनाए रखना चाहेगी। फिट, उपलब्ध और फॉर्म में। वे चाहेंगे कि नई गेंद बोल्ट और दीपक चाहर के हाथों में थोड़ी स्विंग करे।