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धोनी और कोहली की कप्तानी में क्या था बड़ा अंतर? हरभजन सिंह ने शेयर किया अपना अनुभव

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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हरभजन ने कोहली को श्रेय देते हुए कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों को लगातार यह कहकर जीत का आत्मविश्वास जगाया कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने धोनी और कोहली की कप्तानी का अंतर भी बताया है।

MS Dhoni, Virat Kohli
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और विराट कोहली

हरभजन सिंह ने भारतीय टीम में जीत का विश्वास जगाने का श्रेय विराट कोहली को दिया है। पूर्व क्रिकेटर ने बताया कि कोहली खिलाड़ियों को लगातार बताते थे कि कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। पूर्व स्पिनर ने कहा है कि फिटनेस को लेकर भी उन्होंने खिलाड़ियों को जागरूक किया और उन्होंने ही उनको एहसास दिलाया कि उनकी क्षमता उनकी सोच से भी ज्यादा थी। कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार कप्तानी मिली थी, उसके बाद अगले साल धोनी के टेस्ट रिटायरमेंट के साथ ही वह टेस्ट टीम के नियमित कप्तान बन गए।

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धोनी और कोहली की कप्तानी में अंतर बताया

हरभजन सिंह ने पीटीआई से बातचीत में कहा, ''विराट कोहली ने एक बार कुछ बहुत जरूरी बात कही थी। जब हम 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया में थे और काफी रन बनाए। लोग पूछते हैं कि क्या बदला है। धोनी ने उसे कप्तानी दी और लोग जानना चाहते थे कि धोनी और कोहली की कप्तानी में अंतर क्या था। विराट काफी साधारण बदलाव लाए और वह उनकी मानसिकता थी। यह बदलाव सबसे पहले विराट कोहली 2014-15 में कप्तान बनने के बाद लाए थे। उससे पहले हम यह नहीं सोचते थे कि हम आखिरी दिन 400 रन का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। विराट ने अपने साथियों से कहा, 'चलो कम से कम कोशिश तो करते हैं। हम हार सकते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन हम आखिरी पारी में 400 से अधिक रन जरूर बना लेंगे।''

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फिटनेस क्रांति लाने का श्रेय कोहली को जाता है

हरभजन ने कहा, ''अगर हमें आखिरी दिन 10 विकेट लेने हों, तो हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। जीतने की मानसिकता और ड्रॉ से संतुष्ट न होने का जज़्बा विराट कोहली में है।'' उन्होंने कहा, ''लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देना था। फिटनेस क्रांति लाने का 90 प्रतिशत श्रेय कोहली को जाता है। फिटनेस के बारे में मेरी धारणा सहनशक्ति थी, लेकिन विराट ने इस टीम को यह विश्वास दिलाया कि अगर आप फिट हैं, तो आप हवा में उड़ सकते हैं। हर कोई बैटिंग और बॉलिंग करना जानता है, लेकिन मैदान पर आप क्या करते हैं, यह भी मायने रखता है। आप अपनी टीम के लिए रन बचा सकते हैं, और यहीं आपकी प्रतिबद्धता और फिटनेस दिखाई देनी चाहिए।''

हरभजन ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2021 में संन्यास लिया, लेकिन उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2015 में गॉल में श्रीलंका के खिलाफ खेला था, जहां दिनेश चांदीमल ने उनकी गेंद की जमकर धुनाई की थी जिससे उन्हें अहसास हुआ कि शायद लाल गेंद के क्रिकेट को अलविदा कहने का समय आ गया है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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