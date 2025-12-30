Cricket Logo
Harbhajan Singh Bold prediction T20 World Cup Semi finals Not Pakistan India Afghanistan and two other teams
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर हरभजन सिंह की बड़ी भविष्यवाणी, पाकिस्तान नहीं…भारत-अफगानिस्तान समेत ये 4 टीमें सेमीफाइनल में

टी20 वर्ल्ड कप को लेकर हरभजन सिंह की बड़ी भविष्यवाणी, पाकिस्तान नहीं…भारत-अफगानिस्तान समेत ये 4 टीमें सेमीफाइनल में

संक्षेप:

हरभजन सिंह ने अभी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सेमीफाइनलिस्ट टीमों को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। इस लिस्ट में भज्जी ने पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान को रख हर किसी को हैरान कर दिया है।

Dec 30, 2025 11:18 am IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन फरवरी में भारत और श्रीलंका में होना है। 20 टीमों के इस टूर्नामेंट को शुरू होने में अभी काफी दिन बाकी है, मगर पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीमों को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर दी है। जी हां, भज्जी ने डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया समेत कुल 4 टीमों को चुना है। भज्जी की इस भविष्यवाणी में हैरान कर देने वाली टीम अफगानिस्तान की है, जिसे उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चुना है। आईसीसी टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान 7वें तो अफगानिस्तान 10वें पायदान पर है, मगर पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट में इस टीम ने दिखाया है कि वह लिमिटेड ओवर क्रिकेट में किसी भी टीम को हराने का मद्दा रखती है।

गल्फ टुडे के अनुसार हरभजन सिंह ने यह भविष्यवाणी करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि भारत के पास वर्ल्ड कप जीतने का बहुत अच्छा मौका है क्योंकि वे एक बहुत मजबूत टीम हैं और अपने घर में खेल रहे हैं। वे बाकी किसी भी टीम से ज्यादा कंडीशंस को जानते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप का प्रेशर कुछ ऐसा है जिसे उन्हें दूसरों से बेहतर तरीके से संभालना होगा, जो सबसे जरूरी बात है।”

भज्जी ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान को चुना है।

ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं टीम इंडिया 2007 और 2024 में दो बार चैंपियन बन चुकी है। बात साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की करें तो दोनों टीमें अभी भी अपने पहले वर्ल्ड कप की तलाश में है। साउथ अफ्रीका पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पहुंचा था, जहां भारत के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

हरभजन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए अहम खिलाड़ी होंगे। अभिषेक अपना पहला वर्ल्ड कप खेलेंगे, जबकि बाकी चारों ने 2024 T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने में भारत के लिए अहम भूमिका निभाई थी।

