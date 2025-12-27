Cricket Logo
T20I में बदल गई भारत की रणनीति, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दी ये करने की खुली छूट

संक्षेप:

Dec 27, 2025 06:12 am ISTHimanshu Singh Bhasha
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शुक्रवार को तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को हराकर पांच मैच की सीरीज अपने नाम करने के बाद कहा कि वह टीम के ‘ओवरऑल’ प्रदर्शन से खुश हैं। भारत ने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहीं रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (नाबाद 79 रन) के लगातार दूसरे अर्धशतक से श्रीलंका को 40 गेंद रहते आठ विकेट से हराकर पांच मैच की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।

हरमनप्रीत ने पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, ‘‘यह हम सभी के लिए एक शानदार सीरीज रही। वनडे विश्व कप के बाद हमने इसी बारे में बात की थी कि हमें अपना स्तर बढ़ाना होगा और टी20 में ज्यादा आक्रामक होना होगा क्योंकि इस प्रारूप का विश्व कप आने वाला है। इसलिए अपने (बल्लेबाजी और गेंदबाजी के) ओवरऑल प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाजों का योगदान अहम रहा है क्योंकि टी20 क्रिकेट में गेंदबाजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ’’ हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘हम अपनी गेंदबाजों की वजह से यहां पर हैं इसलिए इसका श्रेय उन्हें जाता है। गेंदबाजी हमारे लिए सकारात्मक पहलू है और इस प्रारूप में अगर गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जीत की संभावना बढ़ जाती है। ’’

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘दीप्ति और रेणुका ऐसी गेंदबाज हैं जो हमें अक्सर विकेट दिलाती हैं इसलिए हमने आज रेणुका के साथ जाने का फैसला किया और उन्होंने ऐसा ही प्रदर्शन किया। ’’ वहीं श्रीलंकाई टीम की कप्तान चामरी अटापट्टू ने स्वीकार किया कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हमें बल्लेबाजी लाइन अप सुधार करने की जरूरत है। हमने गेंदबाजी इकाई में बदलाव किए हैं लेकिन आपको युवा खिलाड़ियों पर विश्वास जताना होगा। हालांकि इस प्रारूप में हम अब तक उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ’’

अटापट्टू ने कहा, ‘‘कविशा दिलहारी और इमेशा दुलानी ने आज अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन हमें विश्व कप से पहले कुछ खिलाड़ी ढूंढने होंगे। विश्व कप से पहले हमें दो द्विपक्षीय सीरीज खेलनी है और मुझे उम्मीद है कि हम उन सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ’’

