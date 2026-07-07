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27 वर्षीय बॉलर को टीम इंडिया में शामिल करने पर हनुमा विहारी दंग, बोले- फिर से ऐसा कर दिया

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई खिलाड़ियों को पहली बार शामिल किया गया है। हनुमा विहारी ने 27 वर्षीय बॉलर को टीम में शामिल करने पर हैरानी जताई है।

27 वर्षीय बॉलर को टीम इंडिया में शामिल करने पर हनुमा विहारी दंग, बोले- फिर से ऐसा कर दिया

भारत को 23 जुलाई से जिम्बाब्वे में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई नए खिलाड़ियों को चुना गया है। तेज गेंदबाज यश ठाकुर और अशोक शर्मा पहली बार टीम में आए हैं। स्पिनर हर्ष दुबे को भी पहली बार टी20 टीम में जगह मिली है। हालांकि, अनुभवी बल्लेबाज हनुमा विहारी 27 वर्षीय यश ठाकुर के शामिल होने से दंग रह गए हैं। उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं ने फिर से टीम में एक चौंकाने वाली एंट्री की है। यश ठाकुर ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के लिए सिर्फ एक मैच खेला था, जिसमें 55 रन लुटाकर दो विकेट लिए। पीबीकेएस की बागडोर श्रेयस अय्यर के पास है, जो अब भारतीय टी20 टीम के कप्तान भी हैं।

'ज्यादातर मैचों में इलेवन में भी नहीं था'

भारत के लिए 16 टेस्ट खेलने वाले हनुमा विहारी को मयंक यादव को चुने जाने पर भी ऐतराज हैं। उन्होंने आईपीएल के 19वें सीजन में चार मैच खेले मगर कोई विकेट नहीं चटकाया था। मयंक आईपीएल 2024 में 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक चुके हैं। हनुमा विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मयंक यादव को शामिल किया गया है। वह बार-बार चोटिल होते रहते हैं और आईपीएल में भी ज्यादा मैच नहीं खेले। उन्होंने जो मैच खेले, उनमें अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन वह फिर भी जगह मिली गई। वह अब 150 की स्पीड से बॉलिंग भी नहीं कर रहा है। यश ठाकुर ने भी आईपीएल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और ज्यादातर मैचों में प्लेइंग इलेवन में भी नहीं था। लेकिन उसे भारतीय टीम में चुना गया, जो फिर से टीम में एक चौंकाने वाली एंट्री है।''

यश ठाकुर
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'मयंक यादव को फिर कहां आजमाएंगे?

बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ''मयंक यादव और अशोक शर्मा भारत के दो सबसे तेज गेंदबाज हैं। वे युवा हैं। अगर चयनकर्ता उन्हें जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी नहीं आजमाएंगे तो फिर कहां आजमाएंगे?'' ईपीएल 2026 में अशोक ने गुजरात टाइटंस की ओर से कुछ मुकाबलों में प्रभावित किया था। वहीं, संजू सैमसन की जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को टीम में शामिल किया गया। प्रभसिमरन ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सैमसन को टीम में शामिल नहीं करने की वजह नहीं बताई लेकिन वह उन छह खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अभी इंग्लैंड में हैं और टीम में जगह नहीं बना पाए।

जिम्बाब्वे T20I सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन , शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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