CSK को संजू सैमसन की जरूरत नहीं थी, फिर क्यों उनको खरीदा? भारतीय क्रिकेटर ने बताई वजह

चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके को संजू सैमसन की जरूरत नहीं थी। ये कहना है कि भारतीय क्रिकेटर हनुमा विहारी का। आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन को ट्रेड के जरिए सीएसके ने राजस्थान रॉयल्स से लिया था।

Jan 15, 2026 10:16 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
IPL 2026 ऑक्शन से पहले सबसे ज्यादा चर्चा ट्रेड विंडो के दौरान संजू सैमसन को लेकर थी। संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स के साथ नाता तोड़ने का मन बना लिया था। ऐसे में कई टीमों के पास राजस्थान रॉयल्स गई, लेकिन सीएसके के साथ ट्रेड डील फाइनल हुई, जिसमें सैमसन की जगह राजस्थान ने रविंद्र जडेजा और सैम करन को लिया था। हालांकि, भारतीय क्रिकेटर हनुमा विहारी का दावा है कि सीएसके को सैमसन की जरूरत नहीं थी। सैमसन को सीएसके ने क्यों लिया? इसका कारण भी हनुमा विहारी ने बताया है।

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो में हनुमा विहारी ने बताया कि कैसे सैमसन के फैनबेस ने सुपर किंग्स के उन्हें रॉयल्स से ट्रेड करने के फैसले में बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि इस सीजन के लिए ओपनिंग बैट्समैन को साइन करना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं था। हनुमा विहारी ने कहा, "सैमसन को साउथ में बहुत ज्यादा फैन सपोर्ट मिलता है। जब आप IPL के बारे में सोचते हैं, तो यह सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है और अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं, तो आप गलत हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि IPL के मालिक क्रिकेट से आगे सोचते हैं और इस बात पर ध्यान देते हैं कि एक खिलाड़ी टीम के लिए कितनी कमर्शियल वैल्यू ला सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "संजू सैमसन एक ऐसे क्रिकेटर हैं, जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जहां भी मैच खेले जाते हैं, केरल के फैंस वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें चीयर करते हैं। CSK को अगले सीजन के लिए ओपनर की जरूरत नहीं है। उनके पास पहले से ही ओपनर हैं।" संजू सैमसन को साइन करने से पहले भी CSK के पास IPL 2026 सीजन के लिए बहुत सारे ओपनिंग ऑप्शन थे। इनमें रुतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे और उर्विल पटेल का नाम शामिल है। ऐसे में सैमसन को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है। यही बात हनुमा ने कही है। उन्होंने कहा, "रुतुराज गायकवाड़ भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओपनर के तौर पर खेलते हैं। इसलिए, असल में, उन्हें टीम में संजू की जरूरत नहीं थी। वे राजस्थान के लिए भी नंबर 3 पर खेले थे।"

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
