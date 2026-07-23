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वर्ल्ड कप 2027 के लिए टेस्ट क्रिकेटर ने चुनी भारत की प्लेइंग 11, रोहित-विराट समेत इन्हें दी जगह

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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World Cup 2027 के लिए भारत के ही टेस्ट क्रिकेटर ने टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है और इसमें सीनियर खिलाड़ियों को ज्यादा तवज्जो दी है। यहां तक कि गेंदबाजी में 2 नाम चौंकाने वाली हैं।

वर्ल्ड कप 2027 के लिए टेस्ट क्रिकेटर ने चुनी भारत की प्लेइंग 11, रोहित-विराट समेत इन्हें दी जगह

ICC Cricket World Cup 2027 अभी करीब 15 महीने दूर है, लेकिन अभी से उस मेगा इवेंट की बातें शुरू हो चुकी हैं। इस वजह से भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर एक मैच और हर एक सीरीज के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को परखा जा रहा है। इस बीच भारत के ही एक टेस्ट क्रिकेटर ने साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाने वाले वनडे विश्व कप के लिए प्लेइंग इलेवन का चयन किया है। हनुमा विहारी ने सिर्फ और सिर्फ सीनियर खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में चुना है।

2011 के बाद भारत ने वनडे विश्व कप नहीं जीता है, लेकिन अब समय है कि उस सूखे को समाप्त किया जाए। भारत के पास पहले से ही टी20 वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ताज है, लेकिन इसमें 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जुड़ जाएगा तो यह सोने पर सुहागा होगा। भारतीय टीम उस टूर्नामेंट की तैयारी शुरू कर चुकी है। नए-नए कॉम्बिनेशन और कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। हालांकि, भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने हनुमा विहारी की सोच टीम मैनेजमेंट से थोड़ी अलग है।

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हनुमा विहारी ने न सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम में रखा है, बल्कि दो ऐसे गेंदबाजों को भी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है, जो काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। विहारी ने गेंदबाजी विभाग में जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार को रखा है, जबकि ऑलराउंडर के तौर पर वह अक्षर पटेल के साथ क्रुणाल पांड्या को प्लेइंग इलेवन में चाहते हैं। छठे विकल्प गेंदबाजी के नजरिए से हार्दिक पांड्या होंगे। इसके अलावा आपको पांच प्रोपर बैटर मिलेंगे और 3 ऑलराउंडर मिलेंगे।

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अपने यूट्यूब चैनल पर हनुमा विहारी ने वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बात करते हुए कहा कि उनके ओपनर इस टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल होंगे। नंबर तीन पर विराट कोहली, चार पर श्रेयस अय्यर, पांच पर केएल राहुल और छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या होंगे। सातवें नंबर पर उन्होंने अक्षर पटेल को रखा है, जबकि 8वें नंबर पर हार्दिक के बड़े भाई क्रुणाल पांड्या को मौका देने की वकालत की है। इसके बाद गेंदबाजी में कोई भी प्रोपर स्पिनर नहीं है। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार को प्लेइंग इलेवन में जगह दी है।

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए हनुमा विहारी की इंडिया प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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