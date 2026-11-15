हमारा बेटा हीरो बना है..., एशिया कप फाइनल में मोहित उल्वा के प्रदर्शन से गदगद हुईं उनकी मां
पाकिस्तान के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहित उल्वा की मां ने अपने बेटे के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हमारा बेटा हीरो बना है और इसकी हमें बहुत खुशी है।
भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर 19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला शनिवार को खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने आखिरी गेंद पर अपने नाम किया। भारत की इस जीत में मोहित उल्वा का अहम योगदान रहा।
मोहित ने 26 गेंदों में 49 रनों की पारी ऐसे समय में खेली जब पूरी भारतीय टीम और प्रशंसक हार मानने लगे थे। लोगों के टीवी सेट बंद हो रहे थे, ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों की भी उम्मीदें धराशायी हो रही थीं, ऐसे समय में मोहित उल्वा ने हौसला बनाए रखा और 26 गेंदों में 49 रनों की पारी के साथ टीम इंडिया को खिताबी जीत के और करीब पहुंचा दिया। बाकी का काम साथी खिलाड़ियों ने किया। भारत के सामने जीत के लिए निर्धारित ओवर में 338 रनों का लक्ष्य था,जिसे टीम इंडिया ने आखिरी गेंद पर 9 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। भारत ने एशिया कप फाइनल को पाकिस्तान से 1 विकेट से जीता।
मां ने कहा- मेरा बेटा हीरो बना है
भारत की इस जीत के बाद पूरे देश में खुशी का मौहाल रहा। भारत के प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों सहित क्रिकेट जगत की तमाम दिग्गज हस्तियों ने टीम के खिलाड़ियों की खूब तारीफ की, बधाई दी और उत्साहवर्धन किया। इस बीच मोहित उल्वा की मां ने भी अपने बेटे की इस शानदारी जीत पर मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की। मीडिया से बात करते हुए युवा प्लेयर मोहित उल्वा की मां ने कहा- हमारा बेटा हीरो बना इसीलिए हमारे मन में बहुत खुशी है। यह पूछे जाने पर कि आपने मैच देखा था या नहीं मोहित की मां ने कहा- देखा था। उन्हें आखिरी के ओवर भी अच्छे लगे। मोहित की प्रैक्टिस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह काफी प्रैक्टिस करता था। दिन रात एक कर देता था। अभी भी प्रैक्टिस भरपूर करता है। खाने पीने में उसका काफी ख्याल रखना पड़ता है। बेटे की जीत और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनने पर मां ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अभी दिवाली चल रही है। हम काफी खुश हैं। उन्होंने अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में इच्छा जाहिर की कि आगे भी ऐसा सपना है कि हमारा बेटा ऐसा ही खेले।
बता दें कि मोहित भारत के उभरते हुए युवा ऑलराउंडर हैं। उन्होंने कल खेले गए फाइनल मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। 8 ओवर की गेंदबाजी में 57 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं हुआ। हालांकि, गेंदबाजी में हुए खराब प्रदर्शन को उन्होंने बल्लेबाजी से सूल किया और पाकिस्तान को एक और मैच में हार थमा दी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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