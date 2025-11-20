गुवाहाटी की पिच होगी दोनों टीमों के लिए पहेली, भारत को घरेलू हालात का मिलेगा फायदा: आकाश चोपड़ा

संक्षेप: भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों गुवाहाटी की पिच से अनजान हैं लेकिन पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना ​​है कि ऐसी पिच पर खेलने के अपने पहले के अनुभव के कारण घरेलू टीम अब भी थोड़े फायदे की स्थिति में है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों गुवाहाटी की पिच से अनजान हैं लेकिन पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना ​​है कि ऐसी पिच पर खेलने के अपने पहले के अनुभव के कारण घरेलू टीम अब भी थोड़े फायदे की स्थिति में है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अब क्रिकेट विशेषज्ञ की भूमिका निभाने वाले चोपड़ा ने यह भी कहा कि अगर कप्तान शुभमन गिल गर्दन में ऐंठन के कारण नहीं खेल पाते हैं तो साई सुदर्शन को महत्वपूर्ण तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए चुना जाना चाहिए।

कोलकाता टेस्ट 30 रन से हारने के बाद भारत की नजरें दो मैच की श्रृंखला को बराबर करने पर टिकी हैं लेकिन पहली बार टेस्ट की मेजबानी कर रहे एसीए स्टेडियम में खेलना उसके लिए नई चुनौती होगी।

दूसरे टेस्ट से पहले ‘जियोस्टार’ के विशेषज्ञ चोपड़ा ने कहा, ‘किसी को भी नहीं पता कि गुवाहाटी में क्रिकेट कैसे खेला जाएगा क्योंकि यह एक नया टेस्ट स्थल है। बेशक वहां पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट हो चुका है और हमने हाल ही में महिला विश्व कप मैचों के दौरान गेंद को काफी स्पिन होते देखा है।’

उन्होंने कहा, ‘अगर आप वहां पहली बार खेल रहे हैं तो पिच शुभमन गिल या साई सुदर्शन या ऋषभ पंत के लिए उतनी ही अच्छी है जितनी तेम्बा बावुमा या रेयान रिकेलटन के लिए है। इसलिए यह दोनों टीम के लिए एक चुनौती है।’

भारत के पूर्व बल्लेबाज को इसमें कोई शक नहीं कि भारत को घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलेगा।

चोपड़ा ने कहा, ‘लेकिन हम अब भी भारत में खेल रहे हैं। हम इस तरह की सतहों पर खेलते हुए बड़े हुए हैं। हां, गुवाहाटी अलग हो सकता है लेकिन मिट्टी भारत में ही कहीं से आई होगी।’