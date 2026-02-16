'गुस्सा छोड़ दो भाई', सूर्यकुमार यादव ने कुलदीप यादव को कुछ ऐसे मनाया; वीडियो हुआ वायरल
टी-20 विश्व कप 2026 में भारत की पाकिस्तान पर 61 रनों की शानदार जीत के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव कुलदीप यादव द्वारा शाहीन शाह अफरीदी का कैच छोड़ देने पर नाराज दिखे। हालांकि सूर्यकुमार ने इस मामले को ठीक कर दिया है।
भारतीय टीम ने रविवार को पाकिस्तान को हराकर टी20 विश्व कप के सुपर-8 चरण में जगह बना ली है। भारत ने कोलंबो में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रनों से हराया। टी20 विश्व कप में भारत की ये आठवीं जीत है। पाकिस्तान के ऑलआउट होने के बाद हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव और कुलदीप यादव के बीच इशारों में कुछ बात हुई और ऐसा लगा कि हार्दिक और सूर्यकुमार यादव कुलदीप के कैच छोड़ने से गुस्से में थे। हालांकि तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने मामले को संभाला और खिलाड़ियों को शांत कराया। इस दौरान कुलदीप यादव ने सूर्यकुमार के साथ हाथ मिलाया, जिससे सूर्यकुमार काफी हैरान नजर आए। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर कुलदीप के साथ एक फनी वीडियो बनाकर फैंस को राहत की खबर दी है।
सूर्यकुमार ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कुलदीप यादव के साथ एक फनी वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं। सूर्यकुमार ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''गुस्सा छोड़ दो भाई''
पाकिस्तान के ऑलआउट होने से ठीक पहले कुलदीप यादव ने शाहीन अफरीदी का एक कैच छोड़ दिया था, जिससे हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव काफी नाराज हो गए थे। मैच खत्म होने के बाद हैंडशेक के दौरान हार्दिक ने कुलदीप को फटकार भी लगाई, जिससे कुलदीप गुस्से में दिखे। इस दौरान उन्होंने सूर्यकुमार से हाथ मिलाया और कप्तान कुलदीप का रिएक्शन देखकर हैरान रह गए। सोमवार को सूर्यकुमार यादव ने कुलदीप यादव के साथ एक फनी वीडियो बनाकर उन्हें मनाने की कोशिश की।
भारत के 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम हार्दिक पंड्या (16 रन पर दो विकेट), वरुण चक्रवर्ती (17 रन पर दो विकेट), जसप्रीत बुमराह (17 रन पर दो विकेट) और अक्षर पटेल (29 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18 ओवर में 114 रन पर सिमट गई।
पाकिस्तान की ओर से उस्मान खान (44) के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया। उनके अलावा सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी (नाबाद 23) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए।टी20 विश्व कप में यह भारत की पा
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी