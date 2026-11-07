न्यूजीलैंड में इन 2 चीजों ने काफी मदद की, गुरनूर बराड़ 'घातक चौका' लगाकर फूले नहीं समाए
गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में ' घातक चौका' लगाया। तेज गेंदबाज बराड़ ने 30 रन देकर चार विकेट हासिल किए। वह प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतकर फूले नहीं समाए।
वेलिंगटन में बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे में मिली जीत में अहम भूमिका निभाने वाले भारत के युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने कहा कि न्यूजीलैंड की पिचों पर गेंदबाजी करना उन्हें रास आ रहा है जिस पर उन्हें अतिरिक्त उछाल से काफी मदद मिल रही है। बराड़ ने चार विकेट लेकर न्यूजीलैंड की पूरी टीम को महज 134 रन पर समेटने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि, इसके बावजूद भारतीय टीम को जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अंततः डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत भारत ने जीत दर्ज की और पांच मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। बराड़ को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड (POTM) से नवाजा गया। उन्होंने 10 ओवर में 30 रन देकर चार विकेट चटकाए, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
न्यूजीलैंड में इन दो चीजों ने काफी मदद की
बराड़ ने अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''मुझे यहां गेंदबाजी करने में बहुत मजा आया। न्यूजीलैंड में गेंदबाजी करते समय मिलने वाले उछाल और गति ने मेरी काफी मदद की। इसलिए मुझे यहां गेंदबाजी करना अच्छा लगा।'' अपनी गेंदबाजी रणनीति के बारे में बताते हुए इस तेज गेंदबाज ने कहा कि न्यूजीलैंड में मिलने वाले अतिरिक्त उछाल के कारण उन्हें अपनी स्वाभाविक क्षमता के अनुसार गेंदबाजी करने का मौका मिला। उन्हें भारतीय पिच की तरह 'हार्ड लेंथ' पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि भारत में पिचें अपेक्षाकृत सपाट होती हैं। उन्होंने कहा, ''निश्चित रूप से भारत में पिचें काफी सपाट होती हैं इसलिए हमें 'हार्ड लेंथ' पर गेंदबाजी करनी पड़ती है। लेकिन यहां अतिरिक्त उछाल मिलता है। इसलिए मैंने अपनी ताकत के अनुसार गेंदबाजी की और इसका फायदा भी मिला।''
'हार्ड लेंथ' पर गेंदबाजी करने की कोशिश
बराड़ ने कहा कि तेज गेंदबाज के लिए आक्रामक होना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ''अगर आप 140 या 142 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज हैं तो आपको आक्रामक भी होना होगा। लेकिन अपनी सीमाओं को समझना भी जरूरी है। मैं बस इसका आनंद लेता हूं और लगातार गेंदबाजी करता रहता हूं।'' बराड़ ने अपनी बाउंसर गेंद के इस्तेमाल के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वह गेंद को बहुत ज्यादा ऊंचा रखने के बजाय बल्लेबाज के कंधे की ऊंचाई तक रखना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, ''मैं बस 'हार्ड लेंथ' पर गेंदबाजी करने की कोशिश करता हूं, ऐसी लेंथ पर जहां बल्लेबाज पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। मैं गेंद को बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं रखना चाहता। मैं इसे कंधे की ऊंचाई के आसपास रखता हूं।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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