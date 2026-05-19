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गुरनूर बरार: डेल स्टेन के फैन, शौकिया शुरू किया क्रिकेट और अब रफ्तार का सौदागर

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बरार दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज रहे डेल स्टेन के फैन हैं। शौकिया तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू करने वाले बरार ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज को देखकर ही बोलिंग करना शुरू किया। अब वह रफ्तार के सौदागर हैं। वह अपनी रफ्तार से ध्यान खींचते हैं।

गुरनूर बरार: डेल स्टेन के फैन, शौकिया शुरू किया क्रिकेट और अब रफ्तार का सौदागर

गुरनूर बरार। मोहाली का 26 साल का तूफानी गेंदबाज अब इंडिया की तरफ से खेलेगा। अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच के साथ-साथ वनडे सीरीज के लिए घोषित भारतीय स्क्वाड में भी उन्हें जगह मिली है। बरार दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज रहे डेल स्टेन के फैन हैं। शौकिया तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू करने वाले बरार ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज को देखकर ही बोलिंग करना शुरू किया। अब वह रफ्तार के सौदागर हैं। वह अपनी रफ्तार से ध्यान खींचते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से बातचीत में बरार ने कहा, ‘मैं डेल स्टेन का फैन हूं। उनकी वजह से ही मैंने गेंदबाजी चुनी। उन्होंने करीब एक दशक तक विश्व क्रिकेट पर राज किया। वह न सिर्फ तेज थे बल्कि उनका कौशल उन्हें दुनिया में बेस्ट बताता है।’

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दिलचस्प बात ये है कि गुरनूर बरार ने क्रिकेट शौकिया तौर पर खेलना शुरू किया था। वह स्कूल में फुटबॉल और टेनिस खेला करते थे और उनकी माने तो उन्होंने क्रिकेट को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं था। बस मौज-मस्ती के लिए खेला करते थे।

एक दोस्त की सलाह पर बरार ने स्कूल में क्रिकेट के लिए ट्रायल दिया और उसके बाद वह इस खेल को गंभीरता से लेने लगे। बरार अपनी तूफानी रफ्तार से किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले शुमन गिल की उन पर नजर गई थी। तब गिल अंडर-19 में खेलते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक लोकल टूर्नामेंट्स में बरार की गेंदबाजी देखने के बाद गिल काफी प्रभावित हुए और उन्हें डिस्ट्रिक्ट टीम में शामिल कराने में मदद की।

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बाद में शिखर धवन ने भी बरार को नोटिस किया। वह तब पंजाब किंग्स के कप्तान थे और मोहाली में उन्होंने बरार को गेंदबाजी करते देखा। बरार TOI डॉट कॉम से बातचीत में बताया, 'मैंने अपनी गति से शिखर पाजी को प्रभावित किया। मैं नेट बोलर के तौर पर टीम के साथ था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं पूरे सीजन के दौरान टीम के साथ रहूंगा। बाद में मैं राज अंगद बावा के रीप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हुआ।'

2023 में बरार को पंजाब किंग्स ने आईपीएल डेब्यू का मौका दिया। अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा और सैम करन जैसे दिग्गजों के होते हुए भी शिखर धवन ने बरार को पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी दी। उस मैच में उन्होंने 3 ओवर में 42 रन लुटाए थे और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। उसके बाद से उन्हें फिर आईपीएल में मौका नहीं मिला।

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इसके बाद भी बरार को शुभमन गिल का लगातार सपोर्ट मिलता रहा। उन्होंने बरार को गुजरात टाइटन्स में नेट गेंदबाजी के लिए बुला लिया। 2025 में फ्रेंचाइजी ने उन्हें 30 लाख रुपये में खरीद लिया और आईपीएल 2026 के लिए भी उन्हें रीटेन कर रखा है। दिलचस्प बात ये है कि गुजरात टाइटन्स के कप्तान गिल ने आईपीएल में बरार को एक भी मैच में नहीं खिलाया है। अब गिल की कप्तानी में ही वह भारत की टेस्ट और वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं।

बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान करते वक्त बरार को 'वन फॉर द फ्यूचर' बताया।

अगरकर ने कहा, 'हम हमेशा देखते हैं। अभी हमें किसी विदेश दौरे पर नहीं जाना है, इसलिए हमारे पास और ज्यादा समय है। उसने उम्मीदें जगाई हैं और इंडिया ए के टूर ने हमें उसे देखने का चांस दिया।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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