गुरनूर बराड़ ICC की रडार पर आए, इस हरकत के लिए फटकार के साथ-साथ डिमेरिट अंक भी मिला
टिम साइफर्ट को आक्रामक अंदाज में विदाई देने वाले गुरनूर बराड़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की रडार पर आ गए हैं। तेज गेंदबाज को इस हरकत के लिए फटकार के साथ-साथ डिमेरिट अंक भी मिला है।
भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को पिछले सप्ताह खेले गए चौथे वनडे मैच में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट को आक्रामक अंदाज में विदाई देने के लिए मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने फटकार लगाई और उनके खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया। आईसीसी ने कहा कि माउंट मोनगानुई में खेले गए मैच के दौरान गुरनूर ने साइफर्ट के आउट होने का जश्न आक्रामक अंदाज में मनाया जिसे विपक्षी बल्लेबाज का अपमान करने वाला माना जा सकता था।
गुरनूर बराड़ को इस नियम का उल्लंघन किया
आईसीसी ने बयान में कहा, ''गुरनूर बराड़ को आईसीसी की खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की आचार संहिता के नियम 2.5 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। यह नियम अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी बल्लेबाज के आउट होने पर ऐसी भाषा, हरकतों या इशारों के इस्तेमाल से संबंधित है जो उसका अपमान करते हों या उस बल्लेबाज को आक्रामक प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा सकते हों।'' बयान के अनुसार, ''इसके अलावा बराड़ के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। 24 महीने की अवधि में यह उनका दूसरा अपराध था जिससे उनके कुल डिमेरिट अंक दो हो गए हैं।''
टिम साइफर्ट दे सकते थे आक्रामक प्रतिक्रिया
आईसीसी ने कहा कि बराड़ की हरकत से विपक्षी बल्लेबाज की ओर से भी आक्रामक प्रतिक्रिया हो सकती थी। आईसीसी ने कहा, ''यह घटना 12वें ओवर की समाप्ति पर टिम साइफर्ट के आउट होने के बाद हुई। बराड़ ने आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया जिसे बल्लेबाज का अपमान करने वाला समझा जा सकता था और इससे विपक्षी खिलाड़ी की ओर से भी ऐसी ही आक्रामक प्रतिक्रिया हो सकती थी।'' गुरनूर ने इशान किशन के हाथों साइफर्ट को विकेट के पीछे कैच आउट कराने के बाद उन्हें विदाई देते हुए बल्लेबाज के सामने जाकर आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया और उनसे कुछ कहा भी था।
पेसर बराड़ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया
आईसीसी ने कहा, ''बराड़ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और एमिरेट्स आईसीसी अंतरराष्ट्रीय मैच रेफरी पैनल के रंजन मदुगले द्वारा प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया। इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।'' आचार संहिता के लेवल एक के उल्लंघन पर न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार है जबकि अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक हैं। गुरनूर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। उन्होंने कुल 9 विकेट चटकाए। गुरनूर न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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