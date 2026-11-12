भारतीय टीम से एक और खिलाड़ी हो सकता है रिलीज, ऋतुराज गायकवाड़ की चमक सकती है किस्मत
भारत की वनडे टीम से एक और खिलाड़ी रिलीज हो सकता है, जो भारतीय खिलाड़ियों को टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी कराने में मदद करेगा। वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ के पारी शुरुआत करने की उम्मीद की जा रही है।
टीम इंडिया कल यानी शुक्रवार 13 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली है। भारत इस सीरीज में 2-0 से आगे है। एक मैच बारिश में धुल गया था। ऐसे में सीरीज जीतने का अच्छा मौका टीम इंडिया के पास होगा। हालांकि, 3 खिलाड़ी जो पिछले मैच की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे, वे अब आगे नहीं खेलेंगे। इस वजह से कम से कम 3 बदलाव प्लेइंग इलेवन में होंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल था कि रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की जगह पारी की शुरुआत कौन करेगा? इसका जवाब लगभग मिल गया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि एक और खिलाड़ी को भारत की टीम से रिलीज किया जा सकता है।
भारत अभी सीरीज में आगे है और अगर चौथा मैच भारत जीतता है तो सीरीज अपने नाम कर लेगा। इस केस में टीम मैनेजमेंट गुरनूर बराड़ को वनडे टीम से रिलीज कर सकता है और टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए उनका यूज कर सकता है। टीओई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैनेजमेंट बराड़ को रिलीज करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि वे लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं, जबकि न्यूजीलैंड के कई गेंदबाज लंबे कद के हैं। ऐसे में टेस्ट की तैयारी में भारतीय बल्लेबाजों को उनकी ऊपर से आती तेज गेंदों को खेलने से काफी मदद टेस्ट सीरीज में मिलेगी।
वहीं, अगर प्लेइंग इलेवन के कॉम्बिनेशन को देखें तो शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज हैमिल्टन से सीधे वैलिंग्टन चले गए हैं। ये खिलाड़ी पहले तीन मैचों का ही हिस्सा थे। तीनों ही प्लेइंग इलेवन में थे। ऐसे में तीन बदलाव तो पक्के हैं, लेकिन सवाल ये है कि ओपन कौन करेगा? देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन ईशान किशन हैं, जो ओपनर के तौर पर दोहरा शतक भी जड़ चुके हैं, जबकि दूसरा विकल्प ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में है। हालांकि, इस रेस में गायकवाड़ आगे निकल सकते हैं।
गायकवाड़ भी अपने करियर में ओपनर के तौर पर ही खेले हैं, लेकिन पिछले समय में जब भी उन्हें वनडे टीम में मौका मिला है तो वे मध्य क्रम में खेले हैं। हालांकि, यहां पर मामला ये फंस रहा है कि ईशान किशन विकेटकीपर हैं और 50 ओवर विकेट के पीछे रहकर फिर सीधे ओपनिंग करेंगे तो यह परेशानी हो सकती है। इसके अलावा ईशान को विजय हजारे ट्रॉफी में मध्य क्रम में खेलने का थोड़ा सा अनुभव है तो वहां वे फिट हो सकते हैं। इस वजह से ऋतुराज के पारी की शुरुआत करने की उम्मीद भी इस रिपोर्ट में है। हालांकि, अंत समय पर मैनेजमेंट क्या सोचता है, ये भी मायने रखेगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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