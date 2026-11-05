गुरनूर बरार ने टिम साइफर्ट के खिलाफ बनाया था मास्टर प्लान, अर्शदीप-अंशुल कंबोज भी थे शामिल
गुरनूर बरार ने बताया कि टिम साइफर्ट को आउट करने के लिए अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज ने उन्हें गेंद को हार्ड लेंथ पर डालने की सलाह दी थी, जिससे उन्हें सफलता भी मिली।
भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में अपने पहले ओवर में छक्का खाने के बाद गेंदबाजी की लेंथ में बदलाव करना उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। ईडन पार्क में कप्तान शुभमन गिल ने 13वें ओवर में बराड़ को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी लेकिन लंबे कद के इस तेज गेंदबाज ने अपने पहले ओवर में 13 रन दे दिए, जिसमें टिम साइफर्ट का लगाया गया एक छक्का भी शामिल था।
गुरनूर ने अर्शदीप-कंबोज के साथ मिलकर बनाया था प्लान
छह फुट पांच इंच लंबे बराड़ ने जल्द ही अपनी गेंदबाजी की लेंथ में बदलाव किया और 15वें ओवर में ऑफ स्टंप के बाहर एक तेज और उछाल भरी गेंद डालकर साइफर्ट को आउट कर अपना हिसाब बराबर कर लिया। साइफर्ट गेंद को सही ढंग से नहीं खेल सके और बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद गेंद मिड-ऑन पर तैनात स्थानापन्न खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में चली गई।
गुरनूर बरार ने बीसीसीआई टीवी से बातचीत में कहा, ''मेरे पहले ओवर में जो छक्का लगा था, वह थोड़ी आगे की लेंथ की गेंद पर लगा था। इसलिए मैंने सोचा कि गेंद की लेंथ थोड़ी पीछे रखनी चाहिए, ताकि बल्लेबाज के लिए स्क्वायर लेग या फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाना मुश्किल हो जाए।''
उन्होंने आगे कहा, ''मैंने इस बारे में अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज से भी चर्चा की, जिन्होंने इस मैदान पर गेंदबाजी की थी। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर मैं गेंद को हार्ड लेंथ (पिच पर कुछ छोटी और तेजी से उछाल लेने वाली लेंथ) पर डालूं तो अपने लंबे कद के कारण मुझे बेहतर उछाल मिल सकता है।''
बरार ने इसके बाद टॉम लैथम और ब्लेयर टिकनर के विकेट भी हासिल किए और न्यूजीलैंड की टीम को दबाव में बनाए रखा। उन्होंने कहा, ''यहां गेंदबाजी के लिए माहौल बहुत अच्छा है। पिच भी काफी अच्छी हैं। हमने चार-पांच दिन पहले यहां अभ्यास किया था, हमें पिच के बारे में पता था । मैंने अपनी गेंदबाजी की मजबूत पक्ष और शैली पर भरोसा किया और उसका नतीजा सबके सामने है।''
भारत ने बनाई बढ़त
इस मुकाबले में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार 74 रन बनाए। बारिश से प्रभावित इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराकर पांच मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।
वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में अंशुल कंबोज के शानदार प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यहां की परिस्थितियां इस तेज गेंदबाज के बेहद अनुकूल हैं। कंबोज ने उछाल भरी विकेट पर बादल छाए रहने की स्थिति में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 22 रन देकर दो विकेट लिए और न्यूजीलैंड को 185 रन पर आउट करने में अहम भूमिका निभाई।
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