ICC की रडार पर आए गुरनूर बराड़, भारतीय गेंदबाज को 'खतरनाक गलती' की मिली सजा
गुरनूर बराड़ इंटरनेशनल क्रिकेट कांसिल (ICC) की रडार पर आ गए हैं। भारतीय गेंदबाज को 'खतरनाक गलती' की सजा मिली है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर बराड़ को चेतावनी और एक 'डिमेरिट' अंक दिया गया है
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान 'अनुचित और खतरनाक' तरीके से गेंद फेंकने के लिए चेतावनी दी है और उनके खाते में एक 'डिमेरिट' अंक जोड़ा गया है। बराड़ को आईसीसी की खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों के लिए आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जो लेवल एक का अपराध है।
बेन डकेट की ओर फेंकी गेंद
आईसीसी ने बयान में कहा, ''इसके अलावा बराड़ के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक 'डिमेरिट' अंक जोड़ा गया है। यह उनका पिछले 24 महीने की अवधि में पहला अपराध था।'' यह घटना इंग्लैंड की पारी के आठवें ओवर में घटी, जब बराड़ ने फील्डिंग करते समय गेंद को 'अनुचित और खतरनाक तरीके से' बल्लेबाज बेन डकेट की ओर फेंक दिया था। भारत ने यह मैच छह विकेट से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की।
लेवल एक के उल्लंघन में ये सजा
बराड़ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा दिए गए दंड को भी स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैदानी अंपायर कुमार धर्मसेना और माइक बर्न्स, तीसरे अंपायर सैम नोगजस्की और चौथे अधिकारी रसेल वॉरेन ने बराड़ पर यह आरोप लगाया। लेवल एक के उल्लंघन में न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार जबकि अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो 'डिमेरिट' अंक शामिल हैं।
भारत ने पहले वनडे में ऐसे दर्ज की जीत
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बर्मिंघम में 80 रन की आकर्षक पारी खेली जिसकी बदौलत भारत ने इंग्लैंड को छह विकेट से हराकर इस दौरे की पहली जीत दर्ज की। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले चार विकेट लेकर इंग्लैंड को 258 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई और फिर 52 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाकर लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर ने भी नाबाद 52 रन बनाए। जीत के लिए 259 रन का पीछा करते हुए भारत ने 45.2 ओवर में चार विकेट पर 262 रन बनाकर मुकाबला अपने कनाम किया। एक समय टीम का स्कोर 160 रन पर चार विकेट था, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर और वॉशिंगटन ने पांचवें विकेट के लिए नाबाद 102 रन की साझेदारी कर भारत को जीत दिला दी। गुरुवार को दूसरा वनडे कार्डिफ में आयोजित होगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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