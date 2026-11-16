गुरनूर बराड़ ने पहला POTS अवॉर्ड जीत की सचिन-कोहली की बराबरी; अब धोनी-रोहित निशाने पर

गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे नहीं खेला, मगर इसके बावजूद उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया। यह अवॉर्ड जीतते ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की बराबरी कर ली।

तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ के अवॉर्ड से नवाजा गया। बराड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों में सबसे अधिक 9 विकेट चटकाए थे, सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा था, जबकि वह पांचवां और आखिरी मैच नहीं खेले थे। अपने करियर का पहला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड न्यूजीलैंड में जीतकर गुरनूर बराड़ ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों की बराबरी कर ली है। यह लिस्ट है SENA देशों में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज जीने वाले भारतीयों की। कोहली और सचिन अभी तक यह कारनामा एक ही बार कर पाए हैं, वहीं बराड़ भी अब उनके साथ इस लिस्ट में शुमार हो गए हैं।

गुरनूर बराड़ की नजरें एमएस धोनी और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर

भारत के लिए SENA देशों में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से 5 खिलाड़ियों के नाम दर्ज है। एमएस धोनी, रोहित शर्मा, मोहम्मद अजहरूद्दीन, कपिल देव और रवि शास्त्री ने यह कमाल अपने वनडे करियर में 2-2 बार किया है। गुरनूर बराड़ की नजरें भी उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी करने पर होगी। बराड़ का करियर अभी शुरू हुआ है। अभी तो उन्हें इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा करना है। उनकी पेस और हाइट उन्हें बाकियों से अलग गेंदबाज बनाती है। इसके दम पर वह अपने करियर में और ऐसी धाकड़ परफॉर्मेंस देंगे।

SENA ODIs में भारत के लिए सबसे ज्यादा P.O.S अवॉर्ड्स

2 - MS धोनी

2 - रोहित शर्मा

2 - अज़हरुद्दीन

2 - रवि शास्त्री

2 - कपिल देव

1 - गुरनूर बराड़*

1 - अर्शदीप सिंह

1 - मोहम्मद शमी

1 - विराट कोहली

1 - सुरेश रैना

1 - सचिन तेंदुलकर

1 - बृजेश पटेल

अर्शदीप सिंह की अगुवाई में गेंदबाजों की उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत ने अपने कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए पांचवें और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला 3-1 से जीती।

भारतीय बल्लेबाजों ने लगातार दूसरे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया और उसकी टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 42.1 ओवर में 209 रन पर सिमट गई।

भारतीय गेंदबाजों ने हालांकि न्यूजीलैंड को शुरू से बैकफुट पर रखा और उसकी पूरी टीम को 48.1 ओवर में 187 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने पहले दोनों मैच जीते थे जबकि न्यूजीलैंड चौथा मैच जीतने में सफल रहा था। श्रृंखला का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इस तरह से गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारत ने वनडे में विदेशी धरती पर अपनी पहली श्रृंखला जीती।