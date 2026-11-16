गुरनूर बराड़ ने पहला POTS अवॉर्ड जीत की सचिन-कोहली की बराबरी; अब धोनी-रोहित निशाने पर
गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे नहीं खेला, मगर इसके बावजूद उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया। यह अवॉर्ड जीतते ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की बराबरी कर ली।
तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ के अवॉर्ड से नवाजा गया। बराड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों में सबसे अधिक 9 विकेट चटकाए थे, सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा था, जबकि वह पांचवां और आखिरी मैच नहीं खेले थे। अपने करियर का पहला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड न्यूजीलैंड में जीतकर गुरनूर बराड़ ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों की बराबरी कर ली है। यह लिस्ट है SENA देशों में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज जीने वाले भारतीयों की। कोहली और सचिन अभी तक यह कारनामा एक ही बार कर पाए हैं, वहीं बराड़ भी अब उनके साथ इस लिस्ट में शुमार हो गए हैं।
गुरनूर बराड़ की नजरें एमएस धोनी और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर
भारत के लिए SENA देशों में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से 5 खिलाड़ियों के नाम दर्ज है। एमएस धोनी, रोहित शर्मा, मोहम्मद अजहरूद्दीन, कपिल देव और रवि शास्त्री ने यह कमाल अपने वनडे करियर में 2-2 बार किया है। गुरनूर बराड़ की नजरें भी उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी करने पर होगी। बराड़ का करियर अभी शुरू हुआ है। अभी तो उन्हें इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा करना है। उनकी पेस और हाइट उन्हें बाकियों से अलग गेंदबाज बनाती है। इसके दम पर वह अपने करियर में और ऐसी धाकड़ परफॉर्मेंस देंगे।
SENA ODIs में भारत के लिए सबसे ज्यादा P.O.S अवॉर्ड्स
2 - MS धोनी
2 - रोहित शर्मा
2 - अज़हरुद्दीन
2 - रवि शास्त्री
2 - कपिल देव
1 - गुरनूर बराड़*
1 - अर्शदीप सिंह
1 - मोहम्मद शमी
1 - विराट कोहली
1 - हार्दिक पांड्या
1 - शिखर धवन
1 - सुरेश रैना
1 - सचिन तेंदुलकर
1 - बृजेश पटेल
कैसा रहा IND vs NZ पांचवां वनडे?
अर्शदीप सिंह की अगुवाई में गेंदबाजों की उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत ने अपने कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए पांचवें और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला 3-1 से जीती।
भारतीय बल्लेबाजों ने लगातार दूसरे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया और उसकी टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 42.1 ओवर में 209 रन पर सिमट गई।
भारतीय गेंदबाजों ने हालांकि न्यूजीलैंड को शुरू से बैकफुट पर रखा और उसकी पूरी टीम को 48.1 ओवर में 187 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने पहले दोनों मैच जीते थे जबकि न्यूजीलैंड चौथा मैच जीतने में सफल रहा था। श्रृंखला का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इस तरह से गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारत ने वनडे में विदेशी धरती पर अपनी पहली श्रृंखला जीती।
भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज को अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदलने दिया। अर्शदीप सिंह ने 30 रन देकर तीन, मोहम्मद सिराज ने 50 रन देकर दो और अक्षर पटेल ने 28 रन देकर दो विकेट लिए।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें