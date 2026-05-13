हर एक धुरंधर को किया है धराशायी, तब जाकर मिला है गुजरात टाइटन्स को IPL 2026 का 'ताज'
हर एक धुरंधर को IPL 2026 में गुजरात टाइटन्स ने धराशायी किया है, तब जाकर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स को IPL 2026 का 'ताज' मिला है। जीटी अब आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर वन बन गई है।
IPL 2026 के पहले हाफ के बाद गुजरात टाइटन्स सबसे ज्यादा इम्प्रूव्ड टीम लगी है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम गुजरात टाइटन्स प्लेऑफ्स के लिए लगभग क्वालीफाई कर चुकी है, क्योंकि सबसे पहले 16 पॉइंट्स जीटी ने हासिल किए हैं। आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में भी अब गुजरात टाइटन्स शीर्ष पर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजरात टाइटन्स को आईपीएल 2026 का ताज ऐसे ही नहीं मिल गया है। जीटी ने इसके लिए हर एक धुरंधर को धूल चटाई है और लगातार कामयाबी हासिल करते हुए नई पहचान बनाई है।
एक समय लग रहा था कि गुजरात की टीम शायद प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन अब सबसे पहले 16 अंक हासिल करके जीटी ने तहलका मचा दिया और अपने आलोचकों की जुबां को अपने खेल से बंद कर दिया है। पहले सात मैचों में सिर्फ 3 ही मुकाबले IPL 2026 में गुजरात टाइटन्स ने जीते थे। इनमें से भी एक मैच में उन्हें एक रन से जीत मिली थी, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज डेविड मिलर की गलती थी, जिन्होंने सिंगल नहीं दौड़ा था। हालांकि, इसके बाद जीटी ने जो किया है, वह किसी करिश्मे से कम नहीं है।
गुजरात टाइटन्स हाफ फेज तक 7वें स्थान पर थी। इसके बाद लगातार पांच मैचों में गुजरात ने जीत दर्ज की और अब 12 मैचों के बाद टीम पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर है। इस दौरान गुजरात ने उन टॉप 5 टीमों को हराया है, जो हाफ फेज तक जीटी से आगे थीं और टॉप 4 में जो टीमें थीं। उनको भी धूल जीटी ने चटाई है। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का नाम शामिल है। यही टीमें हैं, जो काफी समय से पॉइंट्स टेबल में टॉप 5 में थीं।
कुछ समय पहले तक जीटी प्लेऑफ्स की दावेदार नहीं थी, लेकिन अब फाइनल में भी जाने की दावेदार नजर आ रही है, क्योंकि टीम सबसे पहले 16 अंकों तक पहुंच गई है, जिससे उनकी क्वालिफिकेश पक्की लग रही है। अगर जीटी बाकी बचे दो मैचों में से एक मैच जीत जाती है तो टॉप 2 में भी अपने सीजन को फिनिश कर सकती है, जहां से फाइनल में पहुंचने के दो मौके गुजरात को मिलेंगे। अगर टीम टॉप 4 में भी रही तो कम से कम एलिमिनेटर और क्वालीफायर 2 जीतकर वह फाइनल में जा सकती है। आईपीएल 2026 की फुल पॉइंट्स टेबल देखने के लिए क्लिक करें।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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