गुजरात ने कोलकाता को आखिरी ओवर में हराया, KKR को आईपीएल 2026 में मिली 5वीं हार

गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 के 25वें मुकाबले में 5 विकेट से हराया। कोलकाता की जारी सीजन में ये पांचवीं हार है।

गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को शुक्रवार को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से शिकस्त दी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 180 रन बनाए, इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने कप्तान शुभमन गिल के 86 रनों की दमदार पारी की बदौलत दो गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। गुजरात ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीता। गुजरात की जारी सीजन में तीसरी जीत है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने पांचवां मुकाबला गंवाया है।

गिल ने खेली कप्तानी पारी 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़कर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। छठे ओवर में सुनील नारायण ने साई सुदर्शन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। साई सुदर्शन ने 16 गेंदों में एक चौका और दो छक्के लगाते हुए 22 रन बनाये। इसके बाद 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने जॉस बटलर को अपना शिकार बना लिया। बटलर ने 15 गेंदों में दो चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 25 रन बनाये।

वॉशिंगटन सुंदर 13 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुये। इस दौरान शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और ऑरेज कैप पर भी कब्जा जमा लिया। 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने शतक की ओर बढ़ रहे शुभमन गिल को कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। गिल ने 50 गेंदों में आठ चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 86 रनों की पारी खेली। 20वें ओवर की पहली गेंद पर रमनदीप सिंह ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर मैच में रोमांच पैदा कर दिया।

ग्लेन फिलिप्स ने 16 गेंदों में 19 रन बनाये। गुजरात टाइटंस ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला पांच विकेट से अपने नाम कर लिया। राहुल तेवतिया सात रन बनाकर नाबाद रहे। केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती ने दो विकेट लिये। रमनदीप सिंह, वैभव आरोड़ा और सुनील नारायण ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को आईपीएल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 180 रन पर समेट दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत खराब रही और टीम ने पहले चार ओवरों में ही तीन विकेट गंवा दिए। कागिसो रबाडा (29 रन पर तीन विकेट) और मोहम्मद सिराज (23 रन पर दो विकेट) की तेज गेंदबाजी जोड़ी ने नई गेंद से कहर बरपाते हुए शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया, जबकि अशोक शर्मा (45 रन पर दो विकेट) और प्रसिद्ध कृष्णा (32 रन पर एक विकेट) ने अच्छा साथ दिया।

ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला ग्रीन ने शुरुआती झटकों के बाद पारी को संभाला और 55 गेंदों में सात चौकों और चार छक्कों की मदद से 79 रन बनाए। उन्होंने रोवमैन पॉवेल (27) के साथ चौथे विकेट के लिए 55 रन और अनुकूल रॉय (नौ) के साथ पांचवें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की। ग्रीन ने खासतौर पर राशिद खान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए पांच चौके और चार छक्के जड़े, हालांकि अफगान स्पिनर ने पारी की आखिरी गेंद पर उन्हें विकेटकीपर के हाथों कैच करा दिया।

ग्रीन को किस्मत का भी साथ मिला। वह शुरुआत में पगबाधा की अपील से बचे और फिर 14वें ओवर में राशिद की लगातार गेंदों पर उन्हें दो जीवनदान मिले। इस ओवर की दूसरी गेंद पर बटलर स्टंपिंग का मौका चूक गए, जबकि अगली गेंद पर बाउंड्री पर वाशिंगटन सुंदर ने कैच टपका दिया। दोनों मौकों पर गेंद चार रनों के लिए चली गई। ग्रीन उस समय 58 रन पर खेल रहे थे। एक छोर से विकेटों के लगातार पतन के कारण आखिरी ओवरों में ग्रीन तेजी से रन बनाने में नाकाम रहे।