Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Gujarat Titans IPL Auction 2026 Live Updates GT Squad All Players List
Gujarat Titans IPL Auction 2026 Live Updates: विदेशी खिलाड़ियों पर गुजरात टाइटंस की नजरें, पर्स में सिर्फ इतने करोड़

Gujarat Titans IPL Auction 2026 Live Updates: विदेशी खिलाड़ियों पर गुजरात टाइटंस की नजरें, पर्स में सिर्फ इतने करोड़

संक्षेप:

Gujarat Titans IPL Auction 2026 Live Updates: गुजरात टाइटंस की नजरें आईपीएल 2026 के ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों पर ज्यादा रहेगी। उनके पास पर्स लिमिटेड है, जो दिक्कत दे सकता है। गुजरात टाइटंस के लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें-

Dec 16, 2025 08:31 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gujarat Titans IPL Auction 2026 Live Updates: शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस ठंडे दिमाग के साथ आईपीएल 2026 के ऑक्शन में उतरने वाली है। नीलामी से पहले उन्होंने ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज नहीं किया। उनके स्क्वॉड में अभी पूरे 20 खिलाड़ी है। नीलामी में वह ज्यादा से ज्यादा 5 और खिलाड़ी खरीद सकती है जिसके लिए उनके पास 12.90 करोड़ रुपए हैं। GT की नजरें ऑक्शन के दौरान पूरी तरह विदेशी खिलाड़ियों पर रहेगी क्योंकि बचे 5 स्लॉट में से 4 तो विदेशी खिलाड़ियों के स्क्वॉड हैं। ऐसे वह राशिद खान का बैकअप समेत एक विदेशी फिनिशर को स्क्वॉड में शामिल करना चाहेंगे। गुजरात टाइटंस के आईपीएल ऑक्शन लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

IPL 2026 ऑक्शन से पहले गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड: अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर बराड़, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जोस बटलर, कैगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, बी साई सुदर्शन, एम शाहरुख खान, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर

गुजरात टाइटंस का पर्स: 12.90 करोड़ रुपए

गुजरात टाइटंस के कुल स्लॉट बाकी: 5

गुजरात टाइटंस के विदेशी स्लॉट खाली- 4 विदेशी

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Gujarat Titans Shubman Gill
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |