GT Retention List: शुभमन सेना से टूटा इन प्लेयर्स का नाता, जोस बटलर सहित कौन-कौन हुआ रिटेन?

संक्षेप: GT Retained and Released Players List: गुजरात टाइटंस (जीटी) ने अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। जीटी ने आईपीएल के पिछले सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया था।

Sat, 15 Nov 2025 06:32 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
GT Retained and Released Players List: गुजरात टाइटंस (जीटी) ने आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन से पहले अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है। जीटी ने स्क्वॉड से बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को नहीं हटाया है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली जीटी से सिर्फ पांच खिलाड़ियों की राह अलग हुई है, जिसमें तीन विदेशी हैं। श्रीलंका के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर दासुन शनाका जीटी से पत्ता कट गया है। गुजरात ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर समेत कुल 19 खिलाड़ियों को रिटेन किया। जीटी ने वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड का ट्रेड किया। वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए हैं। शुभमन ब्रिगेड ने पिछले सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया था। एक बार खिताब जीत चुकी जीटी को आईपीएल 2025 में एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार मिली थी।

गुजरात टाइटंस रिटेन प्लेयर्स लिस्ट: शुभमन गिल (कप्तान), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर।

गुजरात टाइटंस रिलीज प्लेयर्स लिस्ट: दासुन शनाका, महिपाल लोमरोर, करीम जानत, गेराल्ड कोएत्जी, कुलवंत खेजरोलिया।

गुजरात टाइटंस से ट्रेड प्लेयर: शेरफेन रदरफोर्ड

गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 ऑक्शन पर्स: 12.90 करोड़ रुपये

आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले गुजरात टाइटंस की टीम: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, इशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, शाहरुख खान, प्रसिद्ध कृष्णा।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
