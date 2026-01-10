GG vs UPW Live Score, WPL 2026: आज गुजरात जायंट्स से भिड़ेंगे यूपी के 'वॉरियर्स', मेग लैनिंग संभालेंगी कमान

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा मुकाबला आज डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्ज के बीच खेला जा रहा है। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 2025 के सीजन में सबसे नीचे रहने के बाद, यूपी वॉरियर्ज की टीम इस बार एक नई दिशा की तलाश में है। टीम की कमान दिग्गज मेग लैनिंग के हाथों में है, जिनसे उम्मीद है कि वे टीम की किस्मत बदल सकेंगी। वहीं, गुजरात जायंट्स (GG) की बल्लेबाजी एक बार फिर काफी हद तक उनके विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भर नजर आ रही है। कप्तान एशले गार्डनर के नेतृत्व में टीम इस सीजन में एक ठोस शुरुआत करना चाहेगी। नवी मुंबई की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित रहती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेग लैनिंग और सोफी डिवाइन जैसी दिग्गज खिलाड़ी आज मैदान पर अपना जलवा दिखा पाती हैं।