GG vs UPW Live Score, WPL 2026: आज गुजरात जायंट्स से भिड़ेंगे यूपी के 'वॉरियर्स', मेग लैनिंग संभालेंगी कमान

10 Jan 2026, 01:31:58 PM IST
विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा मुकाबला आज डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्ज के बीच खेला जा रहा है। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 2025 के सीजन में सबसे नीचे रहने के बाद, यूपी वॉरियर्ज की टीम इस बार एक नई दिशा की तलाश में है। टीम की कमान दिग्गज मेग लैनिंग के हाथों में है, जिनसे उम्मीद है कि वे टीम की किस्मत बदल सकेंगी। वहीं, गुजरात जायंट्स (GG) की बल्लेबाजी एक बार फिर काफी हद तक उनके विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भर नजर आ रही है। कप्तान एशले गार्डनर के नेतृत्व में टीम इस सीजन में एक ठोस शुरुआत करना चाहेगी। नवी मुंबई की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित रहती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेग लैनिंग और सोफी डिवाइन जैसी दिग्गज खिलाड़ी आज मैदान पर अपना जलवा दिखा पाती हैं।
यूपी वॉरियर्ज विमेन स्क्वॉड
यूपी वॉरियर्ज विमेन (UP Warriorz Women): मेग लैनिंग (कप्तान), किरण नवगिरे, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, फोबे लिचफील्ड, शिप्रा गिरी (विकेटकीपर), श्वेता सहरावत, चार्ली नॉट, डिएंड्रा डॉटिन, दीप्ति शर्मा, सिमरन शेख, सोफी एक्लेस्टोन, शिखा पांडे, आशा शोभना, क्लो ट्रायोन, गोंगाडी त्रिशा, क्रांति गौड़, सुमन मीणा
गुजरात जायंट्स विमेन स्क्वॉड
गुजरात जायंट्स विमेन (Gujarat Giants Women): एशले गार्डनर (कप्तान), सोफी डिवाइन, बेथ मूनी (विकेटकीपर), डैनियल व्याट-हॉज, कनिका आहूजा, यस्तिका भाटिया, भारती फुलमाली, जॉर्जिया वेयरहम, राजेश्वरी गायकवाड़, काशवी गौतम, अनुष्का शर्मा, किम गार्थ, तनुजा कंवर, टिटास साधु, रेणुका सिंह ठाकुर, आयुषी सोनी, शिवानी सिंह, हैप्पी कुमारी