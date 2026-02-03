GGW vs DCW Live Score: एलिमिनेटर में दिल्ली से भिड़ेगी गुजरात की टीम, जीतने वाले को मिलेगा फाइनल का टिकट

3 Feb 2026, 05:28:51 PM IST
GGW vs DCW WPL Eliminator Live Score: महिला प्रीमियर लीग 2026 का एलिमिनेटर मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच होने वाला है। गुजरात जायंट्स की टीम मौजूदा सीजन में दिल्ली पर भारी पड़ी है। लगातार तीन बार उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम महिला प्रीमियर लीग के जारी सीजन में गुजरात से दो बार हार चुकी है। वहीं दिल्ली की टीम तीन बार फाइनल तक का सफर तय कर चुकी है, जबकि गुजरात ने पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाई है।
GGW vs DCW Live Score: दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात जायंट्स
GGW vs DCW Live Score: दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच महिला प्रीमियर लीग 2026 का एलिमिनेटर होगा। दिल्ली के पास लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचने का मौका है लेकिन गुजरात से पार पाना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जारी सीजन में जब दोनों टीमें आमने-सामने आईं हैं, गुजरात ने बाजी मारी है।