Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटGGW vs DCW Live Score: एलिमिनेटर में दिल्ली से भिड़ेगी गुजरात की टीम, जीतने वाले को मिलेगा फाइनल का टिकट
LIVE Updatesरिफ्रेश

GGW vs DCW Live Score: एलिमिनेटर में दिल्ली से भिड़ेगी गुजरात की टीम, जीतने वाले को मिलेगा फाइनल का टिकट

GGW vs DCW WPL Eliminator Live Score: दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मंगलवार को महिला प्रीमियर लीग 2026 का एलिमिनेटर खेला जाएगा। गुजरात ने जारी सीजन में दिल्ली को दो बार मात दी है।

GGW vs DCW Live Score: एलिमिनेटर में दिल्ली से भिड़ेगी गुजरात की टीम, जीतने वाले को मिलेगा फाइनल का टिकट

गुजरात बनाम दिल्ली लाइव

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 03 Feb 2026 05:28 PM IST
हमें फॉलो करें

GGW vs DCW WPL Eliminator Live Score: महिला प्रीमियर लीग 2026 का एलिमिनेटर मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच होने वाला है। गुजरात जायंट्स की टीम मौजूदा सीजन में दिल्ली पर भारी पड़ी है। लगातार तीन बार उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम महिला प्रीमियर लीग के जारी सीजन में गुजरात से दो बार हार चुकी है। वहीं दिल्ली की टीम तीन बार फाइनल तक का सफर तय कर चुकी है, जबकि गुजरात ने पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाई है।

3 Feb 2026, 05:28:51 PM IST

GGW vs DCW Live Score: दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात जायंट्स

GGW vs DCW Live Score: दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच महिला प्रीमियर लीग 2026 का एलिमिनेटर होगा। दिल्ली के पास लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचने का मौका है लेकिन गुजरात से पार पाना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जारी सीजन में जब दोनों टीमें आमने-सामने आईं हैं, गुजरात ने बाजी मारी है।

PreviousNext
WPL 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।