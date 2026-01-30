रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने मुंबई को हराकर रचा इतिहास, WPL में पहली बार 'हरमन ब्रिगेड' को दी पटखनी

Cricket Logo
संक्षेप:

वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए डब्ल्यूपीएल 2026 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। WPL के इतिहास में गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को पहली बार हराया है।

Jan 30, 2026 11:29 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए डब्ल्यूपीएल 2026 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। इस मैच में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया, जो डब्ल्यूपीएल के पिछले 40 मैचों में पहली बार देखा गया जब किसी टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी नहीं चुनी। यह जीत गुजरात के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि लीग के इतिहास में 8 लगातार हार के बाद यह मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनकी पहली जीत है। इस महत्वपूर्ण जीत के साथ ही गुजरात जायंट्स ने आधिकारिक तौर पर एलिमिनेटर के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 167 रनों का स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से एशले गार्डनर ने शानदार 46 रनों की पारी खेली, जबकि जॉर्जिया वेयरहम ने नाबाद 44 रन बनाकर स्कोर को 165 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सोफी डिवाइन ने भी 25 रनों की उपयोगी पारी खेली। मुंबई इंडियंस की ओर से गेंदबाजी में अमेलिया केर सबसे सफल रहीं, जिन्होंने 26 रन देकर 2 विकेट झटके। शबनम इस्माइल और नेट साइवर-ब्रंट को एक-एक सफलता मिली।

168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 7 ओवर के भीतर मात्र 37 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मोर्चा संभाला और 48 गेंदों में नाबाद 82 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। हरमनप्रीत ने अपनी पारी में कई शानदार छक्के लगाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि डब्ल्यूपीएल में यह पहली बार हुआ है जब हरमनप्रीत के अर्धशतक के बावजूद मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा हो। मुंबई की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 156 रन ही बना सकी।

गुजरात की जीत में उनके गेंदबाजों और चुस्त फील्डिंग का बड़ा योगदान रहा। सोफी डिवाइन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 23 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उन्होंने हेली मैथ्यूज और नेट साइवर-ब्रंट जैसे बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। एशले गार्डनर ने अंतिम ओवर में 26 रन बचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने पूनम खेमनार का विकेट लेकर मुंबई की बची हुई उम्मीदों को समाप्त कर दिया। जॉर्जिया वेयरहम ने अमेलिया केर (25 रन) का महत्वपूर्ण विकेट लेकर मुंबई की साझेदारी को तोड़ा, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस हार के बावजूद मुंबई इंडियंस की टूर्नामेंट में उम्मीदें अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं।

विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
