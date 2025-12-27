Cricket Logo
कोहली को आउट करने वाले गेंदबाज को मिला 'स्पेशल' इनाम, खुश होकर विराट के लिए लिखा दिल जीत लेने वाला कैप्शन

संक्षेप:

गुजरात के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज विशाल जायसवाल ने 26 दिसंबर को बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में दिल्ली बनाम गुजरात विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले में पहले तो विराट कोहली को आउट किया। उसके बाद उनसे मुलाकात की और एक खास गिफ्ट भी हासिल किया।

Dec 27, 2025 01:09 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
गुजरात के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज विशाल जायसवाल के लिए शुक्रवार का दिन किसी सपने से कम नहीं रहा। उन्होंने 26 दिसंबर को बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में दिल्ली बनाम गुजरात विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले में पहले तो विराट कोहली को आउट किया। उसके बाद उनसे मुलाकात की और एक खास गिफ्ट भी हासिल किया।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे राउंड के मैच में विराट कोहली अपने लगातार दूसरे शतक के करीब ही थे, कि उन्हें गुजरात के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज विशाल जायसवाल ने चकमा देकर आउट कर दिया। दरअसल, विराट कोहली 77 के स्कोर पर कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन विशाल ने उन्हें अपनी फ्लाइट और टर्न से मात दी और विकेटकीपर ने स्टंप कर दिया। विराट कोहली का विकेट हासिल करने के बाद विशाल जायसवाल काफी खुश नजर आए। लेकिन उनकी खुशी तब और बढ़ गई जब विराट कोहली से उन्हें मैच बॉल पर साइन भी मिला और उन्होंने स्टार बल्लेबाज के साथ एक तस्वीर भी खिंचाई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए विशाल ने विराट कोहली के दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा।

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर विराट कोहली को आउट करने वाला वीडियो साझा करते हुए विशाल ने लिखा, "दुनिया भर में उन्हें क्रिकेट पर राज करते देखना और फिर उसी मैदान पर उनके साथ खेलते हुए उनका विकेट लेना यह एक ऐसा पल है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विराट भाई का विकेट लेना मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। इस मौके इस सफर और इस खूबसूरत खेल ने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं।" उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर विराट कोहली के साथ तस्वीर भी साझा की। उन्होंने उस मैच बॉल की भी फोटो शेयर की, जिस पर विराट कोहली ने अपना साइन किया है। इस तस्वीर के साथ कैप्शन में विशाल ने लिखा- उन्हें (विराट को) टीवी पर देखने से लेकर फील्ड शेयर करने तक यह पल मेरे लिए बेहद शानदार रहा।

मैच की बात करें तो विशाल जायसवाल ने सिर्फ विराट कोहली का ही विकेट नहीं लिया बल्कि उन्होंने ऋषभ पंत, अर्पित राणा और नीतीश राणा को भी पवेलियन भेजा। उन्होंने 10 ओवरों में 42 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जिसकी मदद से गुजरात दिल्ली को 254 के स्कोर पर रोकने में सफल रही। हालांकि, यह लक्ष्य गुजरात के लिए भी आसान साबित नहीं हुआ और टीम 47.4 ओवरों में 247 रन बनाकर 7 रनों से मुकाबला हार गई। विराट कोहली को इस मैच में 77 रनों की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और उन्हें 10 हजार रुपये का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

