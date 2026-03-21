IPL 2026 से पहले टूटा क्रिस गेल की 175 रनों की पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, गुजरात के आर्या देसाई ने रचा इतिहास
IPL 2026 से पहले क्रिस गेल का टी20 में सबसे बड़ी 175 रनों की पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है। यह रिकॉर्ड भारत के ही बल्लेबाज ने तोड़ा है। आर्या देसाई ने हाल ही में 193 रनों की धमाकेदार पारी खेली है।
IPL 2026 का आगाज होने से पहले राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इच्छा जताई थी कि वह आगामी सीजन में क्रिस गेल का 175 रनों की पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी है। मगर टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही यह रिकॉर्ड टूट चुका है। यह रिकॉर्ड और किसी ने नहीं बल्कि एक भारतीय बल्लेबाज ने ही तोड़ा है। गुजरात के आर्य देसाई ने T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने 'सूरत क्रिकेट T20 लीग'—जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट है—उसमें 81 गेंदों पर शानदार 193 रन बनाए हैं। इसे व्हाइट-बॉल गेम के इस छोटे फॉर्मेट में अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बताया जा रहा है।
22 वर्षीय खिलाड़ी के इस शानदार प्रदर्शन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। कई स्थानीय हैंडल्स और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (GCA) के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने इसे T20 मैच में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बताया था, जिसकी पुष्टि GCA के सचिव अनिल पटेल ने IANS से की।
देसाई रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित डोमेस्टिक टूर्नामेंटों में गुजरात का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने सूरत क्रिकेट T20 लीग में अपनी तूफानी पारी के दौरान 21 चौके और 14 छक्के जड़कर अपना जबरदस्त दबदबा दिखाया। यह लीग अपने छठे साल में है और इसमें हर जिले के सभी आयु वर्गों के राज्य स्तर के शीर्ष संभावित खिलाड़ी शामिल होते हैं। देसाई IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का भी हिस्सा रह चुके हैं। वह नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कैंप में नियमित रूप से हिस्सा लेते हैं। राज्य स्तर पर, वे अपनी निरंतरता, बेहतरीन खेल और आत्मविश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं।
GCA के सेक्रेटरी अनिल पटेल ने क्रिकेटर के तौर पर आर्या देसाई के अब तक के सफर के बारे में बताया। उन्होंने IANS से कहा, “मैंने किसी को भी गेंद को उस तरह से मारते हुए नहीं देखा, जैसा उसने किया। यह पारी सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त एक टूर्नामेंट में आई थी। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के 11 जिलों के सभी संभावित खिलाड़ी इसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें