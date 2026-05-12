GT vs SRH Pitch Report: अहमदाबाद में बल्लेबाजों का चलेगा सिक्का या बॉलर ढहाएंगे कहर? जानिए पिच रिपोर्ट में
GT vs SRH Pitch Report: गुजरात टाइटन्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद मैच प्लेऑफ्स की रेस के लिए बहुत अहम है। दोनों टीमों के पास 16 अंकों तक पहुंचने का मौका है। आज ही एक टीम प्लेऑफ्स के लिए लगभग क्वालीफाई कर लेगी।
GT vs SRH Pitch Report: आईपीएल 2026 का 56वां लीग मैच गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच है। एसआरएच मुकाबला जीते या फिर मेजबान गुजरात टाइटन्स, दोनों के पास प्लेऑफ्स में अपनी जगह लगभग पक्की करने का मौका होगा। दोनों टीमें 14-14 पॉइंट्स हासिल कर चुकी हैं। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला बेहद खास होगा। इससे पहले जान लीजिए कि यहां पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है? क्या गेंदबाज कहर बरपाएंगे या बल्लेबाज खूब रन बनाएंगे?
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आईपीएल के आंकड़ों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि यहां आज 50वां मैच इस लीग के इतिहास का खेला जाएगा। यह आईपीएल 2026 का एकमात्र स्टेडियम है, जहां किसी भी टीम को फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आता है। रन चेज भी आसान लगती है और यहां डिफेंड करना भी आसान लगता है। यही आंकड़े भी बयां कर रहे हैं। मैदान बड़ा है और यहां चौके-छक्के भी कम लगते हैं। चौकों की संख्या अक्सर यहां ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन विकेट भी खूब गिरते हैं।
अब तक खेले गए 49 मैचों में से 24 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 25 मैचों में रन चेज करते हुए जीत मिली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मैदान अच्छी क्रिकेट के लिए बना है। किसी को भी फेवर नहीं मिलता। यहां तक कि टॉस की भूमिका भी यहां कुछ खास नहीं मानी जाती, क्योंकि टॉस जीतकर मैच जीतने वाली टीमों का जीत प्रतिशत यहां 47 है, जबकि टॉस हारकर मैच जीतने वाली टीमों का जीत प्रतिशत 53 है। 23 मैच टॉस जीतने वाली टीम जीती है और 26 मैच टॉस हारने वाली टीम जीती है।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल में पहली पारी का औसत स्कोर 178 के आसपास जरूर है, लेकिन कई ऐसे मैच भी हुए हैं, जहां 178 रन चेज करना मुश्किल हुआ है। यहां तक कि इसी सीजन हम ऐसा देख चुके हैं। अगर किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से ज्यादा रन इस बड़े मैदान पर बनाए तो फिर उनके लिए मैच को जीतना आसान हो जाता है। जीटी खुद 211 और 200 रनों का टारगेट इस सीजन यहां चेज नहीं कर पाई है। 181 रन चेज करने में भी उनको 19.4 ओवर लगे थे। 167 रन भी पंजाब के खिलाफ जीटी आखिरी ओवर में बना पाई थी। 8.98 का इकॉनमी रेट औसत तौर पर यहां गेंदबाजों का है, जबकि 28 के करीब का औसत विकेट लेने के मामले में गेंदबाजों का है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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