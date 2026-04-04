होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

GT vs RR IPL 2026 Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराया, आर्चर-तुषार चमके

GT vs RR IPL 2026 Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को गुजरात टाइटंस को रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से हराया। तुषार देशपांडे ने आखिरी ओवर में सिर्फ चार रन दिए।

GT vs RR IPL 2026 Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराया, आर्चर-तुषार चमके

GT vs RR IPL 2026 Live Score

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 04 Apr 2026 11:39 PM IST
हमें फॉलो करें

Gujarat Score: 204/8 (20)

Rajasthan Score: 210/6 (20)

GT vs RR IPL 2026 Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को गुजरात टाइटंस को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से मात दी। राजस्थान रॉयल्स ने ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 210 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस बीच के ओवरों में कई विकेट गंवाने के बावजूद आखिरी ओवर तक मुकाबले को लेकर गए, जहां टीम को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा। गुजरात को आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रन चाहिए थे लेकिन टीम 4 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए तुषार देशपांडे ने आखिरी ओवर डाला, जिसमें उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की।

गुजरात टाइटंस ने 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतरीन शुरुआत की। साई सुदर्शन और कुशाग्र के बीच पहले विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी हुई। कुशाग्र 18 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 44 गेंद में 73 रन की पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स तीन और वॉशिंगटन सुंदर चार रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये तीनों विकेट रवि बिश्नोई ने लिया। जोस बटलर 14 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हुए। राहुल तेवतिया ने 6 गेंद में 12 रन बनाए। शाहरुख ने 11 रन बनाए। कप्तान राशिद खान 16 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए। रबाडा 16 गेंद में 23 रन बनाकर नाबाद लौटे। राजस्थान की ओर से रवि बिश्नोई ने 4 विकेट लिए।

राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 210 रन बनाए हैं। राजस्थान की ओर से ध्रुव जुरेल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के लिए रबाडा ने दो विकेट लिए। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 18 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी के साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की। पावरप्ले में राजस्थान ने बिना विकेट गंवाए 69 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल 36 गेंद में 55 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान रियान पराग 4 गेंद में 8 रन ही बना सके। शिमरन हेटमायर ने 8 गेंद में 18 रन बनाए। फरेरा एक रन ही बना सके। ध्रुव जुरेल ने 42 गेंद में 75 रन की बेहतरीन पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने नाबाद सात रन बनाए।

आईपीएल के 19वें सीजन का नौवां मुकाबला शनिवार को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे मुकाबले में मांसपेशी में ऐंठन की वजह से शुभमन गिल इस मैच से बाहर हैं, जिनकी जगह राशिद खान गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे हैं। गिल की जगह कुमार कुशाग्र टीम में हैं। वहीं रॉयल्स ने टीम में दो बदलाव करते हुए तुषार देशपांडे और शुभम दुबे को क्रमश: बृजेश शर्मा और रवि बिश्नोई की जगह उतारा है।

राजस्थान-गुजरात प्लेइंग इलेवन

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग XI): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा

गुजरात टाइटन्स (प्लेइंग XI): कुमार कुशाग्र, साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान (कप्तान), कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

गुजरात-राजस्थान मुकाबले में किसने जीता टॉस

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। गुजरात के नियमित कप्तान शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह टीम की कमान राशिद खान संभाल रहे हैं।

आज का आईपीएल मैच

शनिवार को आईपीएल 2026 का पहला डबल हेडर खेला जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया, जबकि दूसरा मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा।

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Live:

4 Apr 2026, 11:29:19 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को हराया

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में 6 रनों से हराया। राजस्थान द्वारा मिले 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 204 रन ही बना सकी।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 11:18:35 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: आखिरी ओवर में गुजरात को चाहिए 11 रन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर 200 रन बना लिए हैं। रबाडा 21 और राशिद 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। आखिरी ओवर में गुजरात को 11 रन चाहिए।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 11:11:06 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: अंतिम दो ओवर में चाहिए 15 रन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस को अंतिम दो ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए। गुजरात ने 18 ओवर में 7 विकेट खोकर 195 रन बना लिए हैं। राशिद 21 और रबाडा 20 रन बनाकर खेल रहे हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 11:06:08 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात को जीत के लिए चाहिए 30 रन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 18 गेंद में 30 रन चाहिए। गुजरात ने 17 ओवर में 7 विकेट खोकर 181 रन बना लिए हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 10:52:39 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: रवि बिश्नोई को मिली चौथी सफलता

GT vs RR IPL 2026 Live Score: स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई ने अपने तीसरे ओवर में चौथी सफलता हासिल की। उन्होंने राहुल तेवतिया को आउट किया। तेवतिया ने 6 गेंद में 12 रन बनाए।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 10:45:10 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस की आधी टीम पवेलियन लौटी

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस की आधी टीम पवेलियन लौट गई है। जोस बटलर 14 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हुए। बर्गर ने उन्हें आउट किया।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 10:39:52 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात की पारी लड़खड़ाई

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस को 13वें ओवर में तीसरा और चौथा झटका लगा है। ग्लेन फिलिप्स के बाद वॉशिंगटन सुंदर पवेलियन लौट गए हैं। रवि बिश्नोई ने दोनों विकेट लिए।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 10:32:44 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: साई सुदर्शन हुए आउट

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन 44 गेंद में 73 रन बनाकर आउट हुए। रवि बिश्नोई ने उन्हें आउट किया। साई ने अपनी पारी में नौ चौके और तीन छक्के लगाए।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 10:23:48 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात ने 10 ओवर में बनाए 103 रन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस ने 10 ओवर में एक विकेट खोकर 103 रन बनाए हैं। सुदर्शन 40 गेंद में 72 और बटलर पांच रन बनाकर खेल रहे हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 10:11:52 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: साई सुदर्शन ने लगाई फिफ्टी

GT vs RR IPL 2026 Live Score: सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन 33 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया है। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के लगाए हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 10:10:01 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: साई सुदर्शन और कुशाग्र के बीच बड़ी साझेदारी

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस के स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन और कुशाग्र के बीच पहले विकेट के लिए शानदार साझेदारी हुई। सुदर्शन 47 और कुशाग्र 18 रन बनाकर खेल रहे हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 09:54:27 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात ने 4 ओवर में बनाए 40 रन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस ने 4 ओवर में बिना विकेट गंवाए 40 रन बनाए हैं। साई सुदर्शन 21 और कुशाग्र 13 रन बनाकर खेल रहे हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 09:43:06 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात की बैटिंग शुरू

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत के लिए साई सुदर्शन और कुशाग्र क्रीज पर पहुंच गए हैं। गुजरात ने पहले ओवर में 15 रन बनाए।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 09:22:18 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में बनाए 210 रन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 210 रन बनाए हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 09:18:43 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: ध्रुव जुरेल हुए आउट

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज ध्रुव जुरेल 42 गेंद में 75 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और इतने छक्के लगाए।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 09:14:26 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने पूरे किए 200 रन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने 19 ओवर में 200 रन पूरे कर लिए हैं। ध्रुव जुरेल 39 गेंद में 71 रन बनाकर खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा ने 6 गेंद में तीन रन बनाए हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 09:09:50 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान ने 18 ओवर में बनाए 190 रन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 190 रन बनाए हैं। रविंद्र जडेजा ने चार गेंद दो रन और ध्रुव जुरेल ने 35 गेंद में 61 रन की पारी खेली है।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 09:04:11 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: ध्रुव जुरेल ने लगाई फिफ्टी

GT vs RR IPL 2026 Live Score: ध्रुव जुरेल ने शनिवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में 30 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया है। जुरेल ने अपनी पारी में 4 चौके और तीन छक्के लगाए हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 09:01:10 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान की आधी टीम पवेलियन लौटी

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स को 16वें ओवर में पांचवां झटका लगा है। फरेरा तीन गेंद में एक रन ही बना सके। कागिसो रबाडा को दूसरी सफलता मिली।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 08:56:43 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: शिमरन हेटमायर लौटे पवेलियन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान के स्टार बल्लेबाज शिमरन हेटमायर 8 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में दो छक्के और एक चौका लगाया। अशोक शर्मा के ओवर में मोहम्मद सिराज ने बाउंड्री पर उनका कैच लपका।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 08:51:03 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान ने 15 ओवर में बनाए 160 रन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने 15 ओवर में तीन विकेट खोकर 160 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल 41 और हेटमायर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 08:41:06 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: कप्तान रियान पराग सस्ते में लौटे पवेलियन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग सस्ते में पवेलियन लौट गए हैं। रियान ने 4 गेंद में 8 रन बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें आउट किया।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 08:34:23 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान का दूसरा विकेट गिरा

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स को 13वें ओवर में दूसरा झटका लगा है। टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 36 गेंद में 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। यशस्वी ने 6 चौके और तीन छक्के लगाए।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 08:32:21 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: यशस्वी जायसवाल ने लगाई फिफ्टी

GT vs RR IPL 2026 Live Score: यशस्वी जायसवाल ने शनिवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में 32 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया है। राजस्थान ने 107 रन बना लिए हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 08:27:19 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने पूरे किए 100 रन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने 11वें ओवर में 100 रन पूरे कर लिए हैं। ध्रुव जुरेल 21 और यशस्वी जायसवाल 47 रन बनाकर खेल रहे हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 08:10:56 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स का पहला विकेट गिरा

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 18 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने पांच चौके और एक छक्का लगाया। राशिद खान ने गुजरात टाइटंस को पहली सफलता दिलाई।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 08:01:52 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: पावरप्ले में राजस्थान ने बनाए 69 रन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर में बिना विकेट गंवाए 69 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी 31 और यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। गुजरात ने चार गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 07:58:52 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: वैभव-यशस्वी का बल्ला गरजा

GT vs RR IPL 2026 Live Score: वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल बड़े शॉट लगाने से कतरा नहीं रहे हैं। राजस्थान ने पावरप्ले में ही 60 से ऊपर का स्कोर बना लिया है।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 07:42:56 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स की दमदार शुरुआत

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने टीम को दमदार शुरुआत दिलाई है। दो ओवर में राजस्थान ने 17 रन बनाए हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 07:32:33 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग शुरू

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स की पारी की शुरुआत के लिए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर उतर गए हैं। पिछले मैच में दोनों ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 07:26:15 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: शुभमन गिल हुए बाहर

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल के मैच में शनिवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। मांसपेशी में ऐंठन की वजह से शुभमन गिल इस मैच से बाहर हैं जिनकी जगह राशिद खान गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे हैं। गिल की जगह कुमार कुशाग्र टीम में हैं। वहीं रॉयल्स ने टीम में दो बदलाव करते हुए तुषार देशपांडे और शुभम दुबे को क्रमश: बृजेश शर्मा और रवि बिश्नोई की जगह उतारा है।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 07:13:27 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस प्लेइंग इलेवन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस (प्लेइंग XI): कुमार कुशाग्र, साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान (कप्तान), कागिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 07:13:01 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स प्लेइंग इलेवन

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग XI): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा

इम्पैक्ट सब : रवि सिंह, लुहान डी प्रिटोरियस, शुभम दुबे, ब्रजेश शर्मा और रवि बिश्नोई

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 07:03:07 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने जीता टॉस

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 06:49:55 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात-राजस्थान मैच के लिए कुछ देर में टॉस

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मुकाबले के लिए कुछ देर में टॉस होगा। ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 06:24:43 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने की दमदार शुरुआत

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले मुकाबले में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को रौंदा। चेन्नई की टीम पहले बैटिंग करते हुए 19.4 ओवर में 127 रन ही बना सकी। इसके जवाब में राजस्थान की टीम ने 12.1 ओवर में दो विकेट पर 128 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 06:08:43 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात को पहले मैच में मिली हार

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस को पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स के हाथों हार मिली। हालांकि टीम ने पंजाब को कड़ी टक्कर दी थी। गुजरात ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए, इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम ने 19.1 ओवर में 7 विकेट पर 165 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 05:17:39 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स टीम

GT vs RR IPL 2026 Live Score: राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, रवींद्र जड़ेजा, एडम मिल्ने, ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 05:08:40 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस टीम

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स, जेसन होल्डर, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड, पृथ्वी राज यारा, टॉम बैंटन।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 Apr 2026, 04:19:58 PM IST

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स

GT vs RR IPL 2026 Live Score: गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच शनिवार को आईपीएल 2026 का नौवां मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस को पहले मैच में पंजाब किंग्स ने हराया था, जबकि राजस्थान ने पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर सीजन की शुरुआत की।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
IPL 2026 Gujarat Titans Rajasthan Royals अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsक्रिकेटGT vs RR IPL 2026 Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराया, आर्चर-तुषार चमके