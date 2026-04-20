GT vs MI Pitch Report: अहमदाबाद की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज या गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा? जानें

GT vs MI Pitch Report: गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 का 30वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। जीटी वर्सेस एमआई मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

GT vs MI Pitch Report: गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 का 30वां मैच आज यानी सोमवार, 20 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। जीटी वर्सेस एमआई मैच भारतीय समयानुसार 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या- आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंग। गुजरात की टीम आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर है, आज उनकी नजरें टॉप-4 में जगह बनाने पर होगी। वहीं मुंबई की टीम सबसे नीचे 10वें पायदान पर लगी हुई है। उन्हें पिछले चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। आईए एक नजर जीटी वर्सेस एमआई पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

GT vs MI पिच रिपोर्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को खूब पसंद आती है। ऐसी पिच पर हाई-स्कोरिंग मुकाबला होने की पूरी संभावना है, और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना ऐसी पिच पर एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है। यहां पर आईपीएल 2026 में हुए दो मुकाबलों में गुजरात टाइटंस को एक जीत और एक हार मिली है। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 6 रन से हराया था, वहीं केकेआर के खिलाफ जीटी ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम IPL रिकॉर्ड मैच- 46

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 23 (50.00%)

टरगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 23 (50.00%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 21 (45.65%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 25 (54.35%)

हाईएस्ट स्कोर- 243/5

लोएस्ट स्कोर- 89

हाईएस्ट स्कोर इन चेज-204/3

औसत रन प्रति विकेट- 28.64

औसत रन प्रति ओवर- 9.01

पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 178.00

GT vs MI हेड टू हेड गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत आईपीएल के इतिहास में 8 बार हुई है, जिसमें जीटी ने 5 तो एमआई ने 3 मैच जीते हैं। पिछले दो सालों में गुजरात ने कुल 4 में से 3 मैचों में मुंबई को धूल चटाई है।

GT vs MI स्क्वॉड गुजरात टाइटंस स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शाहरुख खान, इशांत शर्मा, जयंत यादव, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु, कॉनर एस्टरहुइज़न