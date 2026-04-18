गुजरात टाइटंस की जीत के बावजूद शुभमन गिल निराश क्यों? अपने दाढ़ी वाले नए लुक को लेकर क्या बोले

केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 181 रनों का टारगेट रखा था, जीटी ने शुभमन गिल की 86 रनों की पारी के दम पर 2 गेंदें शेष रहते इसे हासिल किया। गिल को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

शुभमन गिल के शानदार अर्धशतक के दम पर गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार, 17 अप्रैल को आईपीएल 2026 के 25वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। जीटी की यह इस सीजन लगातार तीसरी जीत है। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 181 रनों का टारगेट रखा था, जीटी ने शुभमन गिल की 86 रनों की पारी के दम पर 2 गेंदें शेष रहते इसे हासिल किया। गिल हालांकि अंत तक ना टिक पाने की वजह से निराश है। मैच के बाद उन्होंने बताया कि उनकी नजरें इस सीजन निजी परफॉर्मेंस से ज्यादा फाइनल में पहुंचकर ट्रॉफी जीतने पर है।

शुभमन गिल से जब मैच के बाद पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आप फिर से 2023 जैसी बैटिंग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, “ईमानदारी से कहूं तो, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। सिर्फ जीत मायने रखती है और जाहिर है, फ़ाइनल खेलना और कप जीतना कुछ ऐसा होगा जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं।”

गिल ने आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा 890 रन बनाए थे और केकेआर के खिलाफ शानदार पारी के बाद वह मौजूदा सत्र में चार मैचों में 62.75 की औसत से 251 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गये हैं।

आपके आउट होने के बाद, क्या आपको लगा कि आपकी उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है? हां, आइडियली हम कम से कम एक ओवर, कुछ ओवर पहले ही खत्म करना चाहते थे और जिस तरह से मैं आउट हुआ उससे मैं काफी निराश था। मैं आखिर तक वहां रहना चाहता था और इसे खत्म करना चाहता था। उम्मीद है, अगला मौका मिलने पर, मैं ऐसा कर पाऊंगा।

सिराज और रबाडा को शुरू में लगातार 3 बॉलिंग करने पर ईमानदारी से कहूं तो, जिस तरह से वे दोनों बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे हर बॉल पर एक विकेट ले सकते हैं और आखिर में दोनों को एक एक्स्ट्रा ओवर देने पर, मैं देख सकता था कि बॉल थोड़ी सी रुक कर रही थी, इसलिए यह एक फैसला था, मैंने उन दोनों से पूछा कि क्या वे एक और बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं क्योंकि, थोड़ी गर्मी है, इसलिए तीन ओवर बॉलिंग करना आसान नहीं है।

जब ग्रीन अच्छा खेल रहे थे, तब क्या बात हुई? हां, मुझे लगता है कि उन्होंने बीच के ओवरों में हमसे गेम थोड़ा छीन लिया, लेकिन मुझे लगता है कि यह जरूरी था, आप जानते हैं, कि अभी भी विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए और एक लंबी बैटिंग लाइन-अप रखनी चाहिए। सुनील नंबर 9 या कुछ इसी तरह आए। तो, और हम जानते थे कि वे हर बॉल पर हम पर बैट स्विंग करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि विकेट लेते रहने और अटैकिंग ऑप्शन ढूंढने की सोच बीच में बात हुई थी।

शुभमन गिल ने अपनी बैटिंग पर क्या कहा? मुझे लगता है कि फिटनेस एक ऐसी चीज थी, जो मुझे इससे कुछ महीने पहले मिली थी। और फिटनेस एक ऐसी चीज थी जिस पर मैंने काम किया। और इसके अलावा, गेम के मेंटल पहलू पर काम करना और बेहतर होने की कोशिश करना, सिर्फ टेक्निकली ही नहीं, बल्कि टैक्टिकली भी।

आप टेक्निकली और मेंटली बेहतर कैसे होते हैं? यह सब इस बारे में है, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करना, बहुत आगे के बारे में न सोचना या अपनी पिछली गलतियों को न देखना। जाहिर है, आप उनसे सीखना चाहते हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देना चाहते। और यह कुछ ऐसा है, यह हर बार सोचा-समझा फैसला होता है, आप बैटिंग करने जाते हैं या फील्ड में जाते हैं, आपका दिमाग आपको हर तरह की जगहों पर ले जाता है, लेकिन प्रेजेंट रहना जरूरी है।